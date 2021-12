Meat House Prime tem boxes especiais para o ano novo

Unindo o útil ao agradável a Meat House Prime tem boxes especiais que servem para presentear e já usar durante as festas

Final de ano é tempo de confraternizar com quem amamos, seja com a família ou amigos, tem sempre uma celebração em torno de pessoas especiais. E a troca de presentes já virou tradição nessa época. Pensando nisso, o Meat House Prime (CLN 201 Bloco B Loja 65) separou algumas dicas de presentes exclusivos e bastante úteis, especialmente para quem adora degustar uma deliciosa carne Prime .

Segundo a especialista em gastronomia da MHP, Beth Ávila, as boxes vêm com acessórios de faca e garfo da marca Imperial, para o preparo de um delicioso churrasco. “A pessoa ganha e já pode usar o presente. As caixas vêm com temperos ou molho, um bom vinho ou espumante para um brinde especial, receitas deliciosas que já podem ser preparadas para a ocasião, e um mini-panetone para a sobremesa, que não pode faltar”, afirma.

Quem adquirir a box edição de Natal ou Ano novo ganha uma receita do chef Andre Boratto (@masterchef_andreboratto) de pernil de cordeiro e panceta suína. Todos os ingredientes das receitas também são vendidos na MPH.

Confira:

Red Box Edição Especial de Natal

Nas cores vibrantes do vermelho. Os acessórios são faca chef e garfo churrasco em cabo acrílico imperial, vinho tinto Cabernet Savignon, toalha de churrasqueiro branca, sachê sal rosa fino do himalaia, mini panetone e dry rubpork para harmonizar com cortes suínos como a pancetta, picanha, costelinha suína!

R$: 459,90

Red Box Edição Especial de Natal. Foto: Divulgação

Black Box Edição Ano Novo

Nas cores preto e dourado para celebrar um próspero 2022. Com acessórios de faca chef e garfo churrasco em cabo acrílico preto Imperial, espumante cava Jaume Serra, sachê sal rosa grosso do himalaia, toalha churrasqueiro, mini panetone e dry Ruby cordeiro para harmonizar com cortes ovinos como pernil e capitão cordeiro.

R$: 459,90

Black Box Edição Ano Novo. Foto: Divulgação

Wood Box

Nas cores madeira e laranja vibrante. Com acessórios de faca barbecue e garfo churrasco em cabo madeira Teca Imperial, vinho verde Obra Prima, sachê sal rosa fino do himalaia, toalha churrasqueiro branca, mini panetone e molho de cebola caramelizado para harmonizar com aperitivos, saladas, carnes brancas, queijos, massas.

R$: 429,90

Wood Box. Foto: Divulgação

A loja tem outras boxes disponíveis, e o cardápio de produtos oferece cortes prime bovinos (angus e wagyu), suínos, cordeiro, frango, galeto desossado, linguiças especiais, hamburguers, molhos, temperos, vinhos, cervejas artesanais, bebidas e acessórios para churrasco e gastronomia.

E no site, além de informações sobre os produtos e serviços, estão disponíveis diversas receitas deliciosas para o preparo das carnes de forma prática.

Interessados podem fazer a reserva da Box pelo telefone (61) 996136240.

As box de Natal são todas com edição limitada!

Serviço

Box de Natal Meat House Prime

Reserva: (61) 996136240

Endereço: CLN 201 bloco B loja 65

Instagram: @meathouseprimedf

Site: https://meathouseprime.com.br/ e https://linktr.ee/meathouseprimedf