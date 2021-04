Buffet a quilo com parrilla do Mayer tem valor reduzido

Primeiro do DF, buffet contempla carnes nobres e vegetais orgânicos grelhados na brasa

O Mayer Sabores do Brasil, localizado na 116 sul, reduziu o valor do seu Buffet a quilo com parrilla – o primeiro do DF: de R$79,90 para R$69,90. Ele é servido todos os dias e, entre as opções, estão o suculento Bife Ancho defumado na brasa, o Baby Beef Black Angus e a Picanha, bem como opções sem carne para vegetarianos e veganos. Os vegetais orgânicos do Sítio Samambaia e da Fazenda Malunga na brasa também fazem parte das iguarias.

É importante lembrar que a casa está tomando todos os devidos cuidados para prevenir o Covid-19. As mesas estão distantes umas das outras, os funcionários com máscaras, há álcool em gel em todas as mesas, medição de temperatura dos clientes, entre outras medidas.

Serviço:

Primeiro Buffet a quilo com parrilla do DF

Preço: R$69,90

Local: Mayer Sabores do Brasil – 116 sul

Todos os dias das 11h às 15h30

@mayersaboresdobrasil