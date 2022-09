Lugares para celebrar o Dia Mundial do Milk-shake

Data é comemorada nesta segunda-feira, 12 de setembro

Em 12 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Milk-shake. A clássica bebida, feita com sorvete e leite, ganhou admiradores ao redor do mundo, além de saborosas versões. No Brasil, por ser um país tropical, o preparo vai bem em todas as estações. Para celebrar a data, casas gastronômicas de Brasília apostam na receita, que também é uma boa pedida para refrescar durante a época de seca.

A hamburgueria O Concorrente, na 409 Norte, traz duas deliciosas criações. O público pode provar o de Três leites (três leites batido com calda de amarena) e o de paçoca com caramelo (baunilha, paçoca e caramelo). Ambos custam R$ 20.

O Geléia Burger, com unidades espalhadas por todo o DF, conta com shakes premium. O Ramon & Júlia (R$20) é um milk-shake de pudim de queijo e calda de goiabada cascão; e o Cookies (R$20) preparado com calda de chocolate. Há ainda os clássicos de morango (R$18): sorvete, leite e calda de morango; caramelo (R$18): sorvete, leite e calda da caramelo; chocolate (R$18): sorvete, leite e calda de chocolate; e ovomaltine (R$18): sorvete, leite e ovomaltine.

Já no restaurante Blend Boucherie, na 412 Norte, a iguaria é servida em dois sabores: Nutella com calda de frutas vermelhas e raspas de chocolate meio amargo (R$25) e doce de leite com paçoca e praliné de castanhas (R$25).

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda das 17h até às 23h30. Terça das 11h45 às 23h30. De quarta a sábado das 11h45 até 1h30. Domingo de 11h45 às 23h30

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h