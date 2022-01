Comece o ano com leveza e sabor

Deliciosas opções saudáveis para você aproveitar sem culpa!

Todo começo de ano é a mesma coisa, janeiro começa e, com ele, os planos para uma vida mais saudável. O resultado são academias lotadas e promessas de alimentos menos calóricos e dietas milagrosas.

Mas é preciso prestar atenção! Essa prática além de ineficiente, não é nada saudável e pode contribuir para gerar o efeito contrário. O estilo de vida e os hábitos diários são fatores determinantes para uma vida mais longa e com qualidade. Por isso, é importante viver bem o ano todo e não somente no verão.

Se você trabalha fora e almoça na rua com frequência, o ideal é ter uma alimentação equilibrada, mas com sabor. Afinal, comer bem não tem que ser sinônimo de comida sem graça.

No Jamie Oliver Kitchen, as opções de saladas valem por uma refeição. Super completas, com verduras, grãos e proteínas, elas são perfeitas para quem busca algo leve. A salada Palmito Épico (R$ 48,00) traz a suculência do frango grelhado e palmito, quinoa, abacate, manga, queijo minas, castanhas, cebola, pimenta, limão e molho de coentro. Outra sugestão é a salada Ovo Épico (R$42,00), com um ovo caipira cozido, mix de folhas, croutons crocantes, anchovas, parmesão ralado, pimenta fresca, molho picante e buttermilk. Os veganos também podem aproveitar a Super Food (R$ 42,00), salada com Grãos mistos & legumes, brócolis, beterraba, abacate, erva-doce, romã, sementes, harissa e molho de vinagre de xerez.

Ovo Épico – Jamie Oliver Kitchen. Foto: Divulgação

No Ticiana Werner Restaurante, a opção buffet, tem saladas variadas, grelhados pra lá de saborosos e sempre a opção do arroz integral, para quem curte montar o prato mais equilibrado. Para quem quiser optar por pratos já montados, você pode aproveitar o Filé de frango grelhado ao molho de tomate pelado, acompanhado por salada de folhas com shimeji, tomate cereja e aceto balsâmico (R$42,00). Para aqueles que amam filé de peixe, a dica é o Filé de robalo grelhado ao molho pesto, acompanhado de abobrinha e cenoura salteadas (R$ 54,00). A casa também dispõe de massas, nhoques e risotos, para você aproveitar em equilíbrio.

Buffet almoço – Ticiana Werner Restaurante. Foto: Victor Rocha

Buffet almoço – Ticiana Werner Restaurante. Foto: Victor Rocha

No Paris 6, o que não falta é opção para quem quer pratos gostosos sem culpa. No menu, sugestões que vão desde saladas, pratos leves e até vegetarianos, como a Salada de chèvre chaud à “klebber toledo” (R$ 42,00) – deliciosa e bem servida salada de folhas com tartine de queijo de cabra ao forno, damascos secos, nozes e tapenade de azeitonas pretas sobre torradas de baguette ao azeite de ervas, servida com vinagrete da casa; a Vouleté de citrouille a La Parisienne (R$ 38,00) – Creme de Abóbora à Parisiense, com manjericão fresco, gengibre ralado na hora e finalizado com cubos de abóbora assada e azeite extra virgem; além do delicioso Fettuccine de palmito pupunha à “Anitta” (R$ 65,00), com tomate cereja, champignon, manjericão e finalizado com azeite trufado.

Fettuccine de palmito pupunha à “Anitta” – Paris 6. Foto: Divulgação

Para quem busca manter o equilíbrio sem abrir mão do prazer do vinho, o Vino! é o lugar ideal para você aproveitar. A gastronomia da casa é predominante italiana, com foco em pequenas porções para que o cliente possa provar e harmonizar diferentes pratos com vinhos variados. Entre as opções do cardápio, Burrata com Atum, um tartar de atum fresco com azeite e flor de sal, acompanhado de burrata e gomos de laranja (R$ 59,00), e o Carpaccio de Polvo, servido com vinagrete de avocado (R$ 48,00). Tem ainda o Tartare de Salmão, salmão fresco picado na ponta da faca, temperado com dill, mostarda e cubinhos de maçã verde. Acompanha chips de batata doce (R$ 36,00).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Burrata com Atum – Vino!. Foto: Divulgação

Viu como dá pra se cuidar sem abrir mão do prazer? Aproveitar bons pratos e até mesmo uma tacinha de vinho sem abusar das calorias extras e excessos? Agora é só escolher e curtir o almoço ou jantar em bons lugares da nossa cidade.

Serviço:

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

Jamie Oliver Kitchen Brasília

Telefone: (61) 3710-3939

Endereço: Venâncio Shopping, térreo – Brasília

Horário de funcionamento: Funciona todos os dias, para almoço, das 11h às 15h; e jantar, das 18h à meia-noite

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paris 6

Telefone: 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Vino!

Telefone: (61) 99539.5830

Endereço: CLS 413, Bloco D loja 30 – Brasília

Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 17h às 23h30

Instagram: @vino.brasilia