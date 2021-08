Sabor francês: Comandado pelo chef Leandro Nunes, Le Parisien oferece novidades no menu

Cardápio aposta em pratos que prometem marcar o paladar do brasiliense

A gente adora uma novidade. E o Le Parisien, na 103 Norte, está sempre trazendo uma notícia fresquinha. A casa acaba de repaginar o cardápio da casa e traz um menu recheado de novos sabores. O francês aposta em pratos que vão marcar ainda mais o paladar do público brasiliense.

Para compartilhar, uma boa pedida é a Burrata (R$ 66) servida sobre uma torta “tartin” de cebola, tomate confit e alface frisée finalizado com vinagrete de mostarda dijon e farofa Parisien.

O chef Leandro Nunes foi ousado em suas criações e trouxe uma receita que mescla um dos pratos de maior destaque do restaurante com um toque brasileiro. Em uma versão saborosa, a Coxinha de Bouf Bourguignon (R$ 28 – quatro unidades; R$ 44 – oito unidades) é uma das novidades para a entrada. A iguaria é recheada com carne cozida no vinho tinto e creme de queijo. Uma delícia!!

Outra sugestão para começar a refeição é o Croquete de Brie (R$ 24 – quatro unidades; R$ 38 – oito unidades) empanado e frito, servido com geleia de morango. Ainda na parte de entradas, um dos pratos que vai deixar muita gente com água na boca é a Coxinha de Rã (R$ 52): coxas de rã marinadas no vinho branco e fritas com farinha de panko temperada com páprica defumada e pimenta-de-macaco, servidas com molho tártaro. Mon dieu!

Burrata. Foto: Bruno Aguiar

Coxinha de Boeuf bourguignon. Foto: Bruno Aguiar

Croquete de Brie. Foto: Bruno Aguiar

Magret de pato fatiado. Foto: Bruno Aguiar

Novos pratos do Le Parisien. Foto: Bruno Aguiar

Steak Tartare. Foto: Bruno Aguiar

Entre os pratos principais, fica até difícil selecionar qual é o melhor. Um dos destaques é o Magret de Pato (R$ 98) fatiado e servido sobre um arroz de pato com cebola pérola grelhada, ervilha, cenoura, linguiça apimentada, suprême e gastrique de laranja e picles de pimenta-de-cheiro. Irresistível!

O Saint-Pierre com Crosta de Castanha (R$ 66) é outra novidade do cardápio. O prato leva ervas sobre piperade de pimentões, gastrique de laranja, azeite de ervas e crus marinados.

E uma das entradas de enorme sucesso da casa ganhou uma versão maior e chega agora, também, como prato principal. O Steak Tartare Principal (R$ 74) é feito com carne bovina crua cortada em pequenos cubos e temperada com um delicioso molho de mostarda, alcaparras, picles e cebola. Acompanha salada de alface frisée e batata frita.

Para finalizar a refeição e adoçar o paladar, uma das sobremesas do Le Parisien é a Pain Perdu (R$ 32): uma deliciosa “rabanada” francesa servida com ganache de chocolate e creme inglês de cumaru.

Mas, se preferir, o cliente ainda pode optar pelo Formule: um incrível menu em quatro etapas com o melhor do dia, no valor de R$ 119.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food