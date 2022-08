Le Parisien aposta em pratos com cerveja

O restaurante desenvolveu receitas especiais e inusitadas, que exaltam o sabor da paixão nacional

No dia 5 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. A data tem por objetivo reunir os amantes da paixão nacional. A versátil bebida também pode ser usada em diversos pratos gastronômicos. Pensando nisso, o restaurante Le Parisien (103 Norte) desenvolveu receitas especiais utilizando a cerveja para saborizar as criações e, claro, para harmonizar e exaltar todo o seu sabor.

Entre as opções, assinadas pelo criativo chef Leandro Nunes, a casa oferece, como entrada, um delicioso pirarucu empanado com cerveja preta, molho tártaro e chips de batata (R$66). O menu conta ainda com um inusitado moelleux de acém cozido em cerveja preta com crosta de ervas, purê de batata, shimeji e cenoura salteados, picles de pimenta-de-cheiro e molho feito com a redução da cocção (R$78).

Para quem deseja aproveitar a 26ª edição do festival Restaurant Week, que acontece até o dia 28 de agosto, o restaurante preparou um apetitoso espaguete ao ragoût de acém com cerveja preta, tomate confit e picles de pimenta-de-cheiro, desenvolvido especialmente para o menu de almoço, em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), no valor de R$68,90.

Foto: Reprodução

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 23h. Sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 16h.



Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food