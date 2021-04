Lanche da tarde é novidade no Le Parisien

Entre os novos pratos, estão variados sanduíches, além de deliciosas quiches

Conhecido pela gastronomia francesa com um toque contemporâneo, o Le Parisien (CLN 103) lança opções de lanche da tarde que levam a assinatura do criativo chef Leandro Nunes. As novidades poderão ser saboreadas das 15h às 19h.

Um dos destaques são os novos sanduíches. São três opções de dar água na boca. Entre elas, de filé (filé grelhado e laminado, molho de gorgonzola e picles de cebola roxa e alface – R$36) e de frango ( frango salteado com pimentões assados e alface – R$34). Para os vegetarianos, a sugestão é o de cogumelos (cogumelos salteados com baba ghanoush e rúcula – R$34). Os três sandubas vêm acompanhados de chips de batatas. Outra novidade, são os croques monsieur (R$36) e madame (R$39).

Os comensais também poderão se deliciar com incríveis mini quiches, que serão servidas nos sabores: ratatouille, lorraine e de alho-poró. Cada uma sai a R$28. O menu também traz a opção de duo quiche (R$49). Pelo iFood, os lançamentos estarão disponíveis o dia todo.

“Com a pandemia, tivemos que nos reinventar. Implementamos o delivery e para atender essa nova demanda estamos oferecendo deliciosas opções de lanches da tarde. É um cardápio novo que os nossos clientes podem vir saborear ou pedir pelo delivery”, explica Leandro.

Croque monsieur. Foto: Bruno Aguiar

Croque madame. Foto: Bruno Aguiar

Quiche de alho-poró. Foto: Bruno Aguiar

Quiche ratatouille. Foto: Bruno Aguiar

Sanduiche de cogumelos. Foto: Bruno Aguiar

Sanduiche de filé. Foto: Bruno Aguiar

Sanduiche de frango. Foto: Bruno Aguiar

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 21h. Delivery até 22h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood