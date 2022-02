Kinjo abre as portas no Casa Park

Novidade da grife gastronômica com assinatura do chef Marco Espinoza, Kinjo será inaugurada na primeira quinzena de março

Novidade no cenário gastronômico da cidade, e com a assinatura do chef peruano Marco Espinoza, o Kinjo abre as portas na segunda quinzena de março, no shopping Casa Park. Com projeto do Lee Arquitectos, estúdio de arquitetura do Peru responsável pela elogiada identidade do Cantón, a casa será dedicada à gastronomia Nikkei, fusão culinária que combina ingredientes clássicos e de alta qualidade, transformando os pratos peruanos, ao usar sabores e técnicas japonesas.

O kinjo é a sexta operação gastronômica de Espinoza na cidade, e será a quarta em sociedade com o seu braço-direito na cozinha em Brasília, o chef Carlitos Apolinario, seu compatriota. Em menos de um ano o chef Marco inaugurou três restaurantes. Depois do Cantón, aberto em junho de 2021, ele aportou com duas operações no recém-aberto complexo gastronômico Mané: Lima Cozinha Peruana e Meu Galeto Assado na Brasa. O premiado Taypá – que deu início a trajetória de sucesso do chef em Brasília -, está completando 11 anos. Já o vizinho Sagrado Mar, chega aos dois este ano.

“Estamos muito felizes em chegar em um local como o Casa Park. Preparamos tudo com muito esmero.”, diz Marco Espinoza. Além das seis operações gastronômicas em Brasília, o chef está à frente de cinco no Rio de Janeiro e duas em São Paulo. Em breve virão mais. A pandemia não encolheu os planos de expansão de Espinoza.





Chefs Carlitos Apolinario e Marco Espinoza. Foto: Telmo Ximenes

Sobre o chef

Espinoza mudou-se de Lima para Buenos Aires aos 19 anos. Formou-se chef pelo I.A.G (Instituto Argentino de Gastronomia) e foi chef executivo da embaixada peruana na Argentina, de onde saiu para ficar à frente do restaurante Bardot, em Palermo. De lá seguiu para as principais cozinhas portenhas antes de fixar-se na capital brasileira para fundar o Taypá. Em 2013 fincou território no Rio de janeiro para estar também à frente do Lima Cocina Peruana (que em 2015 foi reconhecido pelo Guia Michelin Brasil com o mérito Bib Gourmand), nos bairros cariocas de Botafogo, Laranjeiras e Tijuca, além da unidade de Niterói. O chef comanda também o El Chaco Parrilla, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro; o Cantón, também no Rio de Janeiro, Brasília e em breve em São Paulo, e o Sagrado Mar, também em Brasília, ao lado dos seus sócios no Taypá.

Com o título recebido pelo Taypá de ‘Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ do governo do Peru, Espinoza recebeu uma medalha pelo seu talento e excelente trabalho realizado no restaurante. O chef comandou a cozinha da Casa do Peru, sucesso gastronômico nas Olímpiadas Rio 2016.

Serviço

Kinjo

Casa Park – Térreo