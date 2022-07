Kinjo Nikkei apresenta seu Menu Executivo

De segunda à sexta-feira, no almoço da casa

Novidades no Kinjo Nikkei. O restaurante, localizado no Shopping CasaPark, agora apresenta seu Menu Executivo, de segunda à sexta-feira, durante o almoço, com Entrada e Prato Principal ao valor de R$ 59,00.

Entre as sugestões de entrada para eleger uma opção, Ceviche Kunsei de Atum (atum na brasa, cebolinha, nori crocante e molho ponzu); Gyosa de salmão cítrico (salmão confitado, legumes e molho cítrico) ou Salada Kinjo (tomate cereja defumado, mix de folhas verdes e molho yuzu).

Entre os principais para escolher uma opção, Yakisoba de Frutos do Mar (macarrão frito, mix de legumes ao wok, camarão, polvo e peixe do dia; Contra Filé na Brasa (com chimichurri Nikkei de cogumelos e batatas crocantes) ou Yasai de Frango (com vegetais ao wok e molho de ostras).

Foto|Divulgação

Kinjo Nikkei

Shopping CasaPark – Térreo – loja 150

(61) 3222-6277

@kinjonikkei.br