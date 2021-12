Kawaii Pan lança novo cardápio de Natal

As festas de fim de ano ficarão ainda mais deliciosas e mágicas com os lançamentos

O Natal já está chegando, por isso a chef Evelyne Ofugi elaborou um cardápio especial para a data. Uma das novidades é o Globo de Natal (R$ 18): um bolo no pote mesclado com massa de chocolate e baunilha embalado numa bola de acrílico com 8cm de diâmetro. A sobremesa tem decoração natalina no topo e, além de ser deliciosa, também é decorativa.

O carro-chefe deste ano é a Caixa Especial, que o cliente pode montar da forma que quiser. É possível acrescentar pacotes com seis biscoitos de baunilha (R$ 15) ou chocolate (R$ 18), tortinha recheada de frutas vermelhas (R$ 7), além de cookies de baunilha com pedaços de chocolate, que também ganharam temas natalinos (4 por R$ 12). Mini pão de mel (R$ 6), mini panetone red velvet (R$ 12) e mini panetone zero lactose (R$ 12) também são outras opções.

Quem prefere salgados pode comprar biscoitos de queijo com o tema Natal. A caixa com 10 unidades sai por R$ 19,90. Há também os tradicionais grissinis (R$ 19,90): biscoitinhos italianos assados em formato de bengala com ervas e sal rosa. Ou então pães de queijo congelados no formato de boneco de neve (12 unidades por R$ 22).

Sucesso em 2020, o Kit Confeitaria de árvore de Natal também está disponível por R$ 25. Numa atividade saborosa e interativa, a criança pode montar em casa sua própria árvore com 15 biscoitos de baunilha, dois glacês e um saquinho de sprinkles de Natal. A ideia é liberar a criatividade na hora de confeitar.

O cardápio tradicional continuará aberto, sendo que os famosos pãezinhos irão com um gorrinho de Natal na cabeça especialmente por causa do período festivo. Os itens podem ser encomendados pelo WhatsApp: (61) 99459-9037. A tradicional casinha de Natal está em pré-venda, estando disponível apenas para os 50 primeiros pedidos.

Sobre a Kawaii Pan

Referência quando o assunto é alimentação saudável e divertida, Evelyne Ofugi criou a Kawaii Pan com a proposta de oferecer lanches lúdicos para todas as idades. Kawaii significa “fofinho” em japonês e este é o primeiro adjetivo que vem à mente ao ver as delícias criadas por ela. A empresa também oferece personalização para eventos e cestas de café. Evelyne é autora dos livros “Alegria na Cozinha: Festas Saudáveis e Divertidas” e “Alegria na Cozinha: Lanches Divertidos”, ambos da editora Senac-DF.

Ela ministra cursos e workshops sobre o assunto para crianças e adultos. Possui ainda várias qualificações na área, como: Bases Nutricionais Infanto Juvenil; Menu para crianças; Aproveitamento de Alimentos; Educação infantil – Características e singularidades e Nutrição Funcional, além do curso de Child Nutrition and Cooking, pela Universidade de Stanford.

Serviço

Kawaii Pan

SHCES Quadra 507 Bloco C Loja 15 – Cruzeiro Novo – Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Informações e encomendas: (61) 99459-9037

Siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/kawaii.panbrasilia/