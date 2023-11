Jose Cuervo lança o Paloma Competition

Inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro; vencedor ganha viagem para o México

A marca de tequila Jose Cuervo anuncia o campeonato Jose Cuervo Paloma Competition 2023, que convida bartenders de todo o Brasil para uma releitura do drinque clássico Paloma, feito com tequila, grapefruit e suco de limão. O campeonato é somente para bartenders profissionais. Os interessados devem acessar o site. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 de novembro.

Todas as receitas enviadas para o Jose Cuervo Paloma Competition serão avaliadas de forma anônima por um corpo de jurados que irá selecionar seis coquetéis autorais. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 24 de novembro e a final será realizada em um evento em São Paulo no dia 12 de dezembro.

O vencedor da competição receberá como prêmio uma viagem ao México em 2024 e cinco mil reais. Já o 2º e 3º colocados ganharão a quantia de R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. A marca também irá oferecer aos seis finalistas uma vaga no Curso de Consultoria e Gestão de Bar na Drink Lab.

“Cuervo Paloma é a nossa aposta para o verão. É leve, refrescante, a cara do Brasil. Combina com praia, happy hour, festa, enfim cai bem em muitas ocasiões. Com o concurso, além de mostrar a versatilidade da tequila na coquetelaria, queremos colocar luz nesse coquetel ainda pouco trabalhado por aqui. Estamos ansiosos com as releituras e certos de que teremos ótimos drinques”, comenta Leandra Cappelli, gerente de Jose Cuervo no Brasil.

O drinque Paloma recebeu o nome em homenagem a La Paloma (“A Pomba”), a popular canção folclórica composta no início da década de 1860. Alguns dizem que foi criado pelo lendário barman Don Javier Delgado Corona, proprietário do La Capilla, em Tequila, no México.