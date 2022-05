Jardim Secreto comemora Dia das Mães com menu especial

Espaço infantil e apresentações musicais também fazem parte das novidades do mês de maio

O segundo domingo de maio está chegando e a data, além de uma excelente oportunidade para surpreender e presentear as mães, é também uma boa pedida para reunir a família. Pensando nisso, o Jardim Secreto proporciona, no almoço e jantar, a união perfeita entre um menu criado especialmente para a ocasião, conexão com a natureza e lazer. Para os pequenos, a novidade é que agora o restaurante conta com espaço infantil.

As reservas, tanto para o período de almoço quanto para o jantar, podem ser realizadas por meio da compra do couvert, disponível na https://www.bilheteriadigital.com/jardimsecretobsb

Menu Dia das Mães

Pensado exclusivamente para o Dia das Mães, as opções de pratos seguem o conceito de comida afetiva, especialidade da renomada chef Leninha Camargo. Partindo de um resgate de pratos típicos com releituras para a alta gastronomia, a proposta culinária busca a cozinha afetiva, priorizando a ideia de comer devagar, aproveitando assim, todos os aspectos – cores, aromas, texturas e sabores. Entre os pratos especialmente preparados ou incrementados para a data, estão:

· Parmegiana: o tradicional prato ganhou ares sofisticados. Nessa releitura o mignon recebe o queijo como recheio, ganha crocância extra com panko, limão e alho. Sobre ele, a chef inova e finaliza com uma criativa mousse de burrata. E não para por aí, a massa longa que acompanha é envolvida em azeite defumado e ervas tostadas.

· Galinhada: a galinha caipira chega trazendo uma explosão de sabores. Em nova e ousada proposta, é servida bem caldosa, com toast de quiabo e milho verde. A gema caipira curada foi pensada para explodir, ligando todos os sabores que o prato oferece. O crudo de abóbora cabotiá traz crocância e acidez ao prato enquanto o consommé de banana da terra finaliza a experiência.

· Picadinho: para essa paixão nacional a novidade é o leito de polenta italiana cremosa que o acompanha.

· Lasanha do jardim: o famoso e instagramável prato ganhou as redes e continuará brilhando, prepare a câmera!

· Carne de sol Mestre do Sabor: o grandecampeão de vendas, a carne de sol de angus, chega no formato de uma frigideira onde a degustação é uma surpresa a cada mordida. Nessa mistura, noisettes de mandioca, Banana Brûlée, carpaccio de abóbora e areia de coco, um verdadeiro mundo de cores, texturas, aromas e sabores.

· Camarões Empanados: o enorme sucesso do nosso coquetel de entradas é transformado em prato principal com estilo único. Em nova versão, os camarões se apoiam sobre piamontese meloso e redução de vinho do porto.

E para fechar o Dia das Mães como se deve, Música Popular Brasileira! Os repertórios, escolhidos especialmente para a data, ficam por conta dos cantores Arthur Câmara, que se apresenta durante o almoço, a partir das 12h, e de Elton Marques, a partir das 18h.

Serviço: Jardim Secreto – experiência gastronômica em meio à natureza.

Data: de 23/03 a 23/06.

Local: Viveiro da Transplantas, às margens da Vicente Pires.

Rede Social: https://www.instagram.com/jardimsecretobsb/.

Menu completo, reservas e localização: https://linktr.ee/jardimsecretobsb.