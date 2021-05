Mayer Sabores do Brasil e Café das Orquídeas promovem Dia das Mães em Jardim das Orquídeas

Almoço ou brunch em ambiente aberto, agradável e seguro, rodeado de orquídeas e com programação musical, é a proposta dos locais para agradar as matriarcas

O Mayer Sabores do Brasil resolveu promover um almoço especial no domingo de Dia das Mães no Jardim das Orquídeas. A ideia é oferecer o melhor da gastronomia do local unida à beleza do Jardim das Orquídeas, que conta com mais de 400 espécies da planta – tudo isso com uma programação musical especial com a cantora Nathalia Cavalcante, que alegrará os presentes durante todo o domingo. No repertório, clássicos da Bossa Nova, do MPB e do Jazz, com artistas como Frank Sinatra, Tom Jobim e Chico Buarque. Além do tradicional cardápio à la carte, que conta com moquecas, pratos com ingredientes do Cerrado e muito mais, a Chef e proprietária Keli Mayer vai oferecer um buffet especial pelo preço de R$79,90. Nele, estarão disponíveis carnes nobres, como a Picanha, o Baby Beef, a Costela ao bafo, o Ancho, o Cordeiro na brasa e o Galetinho – tudo isso feito na parrilla. Além disso, o buffet inclui Paella, Camarão, Peixe assado, Parmegiana de filé mignon e Bobó de camarão.

E, para quem deseja já iniciar o dia com muito amor e mimos para as mães, o Café das Orquídeas, localizado ao lado do Mayer, oferecerá um brunch especial por R$58,90, também ao som de Nathalia Cavalcante, em um ambiente aberto e que segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O brunch é composto de ovos caipira mexidos com bacon crocante, dois pães de queijo do Brasil, um criossant, manteiga, geleia da casa, uma fatia de queijo minas, uma fatia de lombo canadense, uma fatia de bolo, uma salada de frutas, tomate e linguiça assados na brasa e uma bebida, que pode ser suco de laranja ou café com leite. Para finalizar o dia, o Café das Orquídeas também oferece uma tarde agradável ao som de Anderson Estima, com Samba, Bossa Nova e MPB – tudo isso com o melhor da patisseria: tortas Banoffee, Cacau da Amazônia, Chocolate com morango, Limão e Alemã, além de doces diversos como Quindim, Trufas , Bombom de morango, Mousses, Brigadeiro, Mini cheesecake e os famosos chocolates pintados à mão.

Serviço:

Dia das Mães Mayer Sabores do Brasil e Café das Orquídeas

Data: 8 de maio – domingo de Dia das Mães

Horário: a partir das 11h

