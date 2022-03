Jamie Oliver Kitchen e Paris 6, estão na Restaurant Week

Os restaurantes Jamie Oliver Kitchen e Paris 6, estão no Brasília Restaurant Week. A 25ª edição do festival veio com a temática “Sabores da Infância”

Os restaurantes Jamie Oliver Kitchen e Paris 6, estão no Brasília Restaurant Week. A 25ª edição do festival veio com a temática “Sabores da Infância” e acontece até o dia 27 de março.

O JOK é estreante no festival e participa no jantar, com um menu pra lá de especial, ao valor de R$ R$ 74,90.

De entradas, são duas opções: Tostada de pão de polenta, creme de queijo, tataky de filé, maionese de wasabi, alho crocante, gergelim, molho ponzu ou Taco de frango com abacate, salsa de tomate e molho de iogurte.



Como prato Principal, é só escolher entre o Chorizo grelhado, abacaxi glaceado, purê de couve-flor com sementes de romã, acompanhado de arroz oriental ou Risoto de cogumelos com gema de ovo confitada e tempurá de shimeji.



E para encerrar, Brownie Épico com caramelo salgado, pipoca caramelizada e sorvete de baunilha ou Semifredo de açaí com limão, banana e praliné de avelã.







No Paris 6, tem menus nos dois horários: almoço (R$ 59,00) e jantar (R$ 74,90).



Para começar tem as entradas MIRELA FERNANDEZ: 3 (três) torradinhas com salmão cru picado na ponta da faca, temperado e finalizado com azeite de ervas ou VAL DRUMMOND: Mini salada de folhas com palmito pupunha, tomate e pepino, servida com molho vinagrete da casa.



Como opção de prato, MUMUZINHO: Strogonoff de carne bovina com champignon, acompanhado de arroz e batata palha; NANDO RODRIGUES: Ceviche de tilápia, acompanhado de risoto de limão siciliano ou ESTRELA BLANCO: risoto de mozzarella de búfala, tomates frescos picados e manjericão.

Para fechar com chave de ouro, tem JADE PICON, cheesecake com pedaços de frutas vermelhas no recheio, coberta com ganache de chocolate branco e frutas vermelhas ou KELLY KEY: pavê ao creme de chocolate branco com bolachas de maisena ao leite, coberto com raspas de chocolate branco.







No jantar, as entradas são GIANNE ALBERTONI: 3 (três) torradinhas com filé mignon cru picado na ponta da faca, temperado e finalizado com mostarda Dijon ou CLÁUDIA RAIA: Mini salada de folhas com mozzarella de búfala, rodelas de tomate e manjericão, servida com molho vinagrete da casa.



Como pratos principais: PAULO RICARDO, filé de salmão fresco grelhado sob o tradicional molho Hollandaise, acompanhado de risoto de palmito pupunha;

MATHEUS FERNANDES: Paillard de baby beef sob clássico fetuccine Alfredo, servido na panela de ferro ou ainda ELLEN JABOUR: moqueca vegana de palmito pupunha grelhado, ao azeite de dendê, leite de coco, servida com arroz ao próprio molho da moqueca e farofa de banana.

De sobremesa, é só escolher entre RAFA KALIMANN: Cheesecake preparada com recheio e base de Oreo®, coberta com ganache de chocolate branco

e finalizada com pedaços de Oreo® ou AMANDA FRANÇOZO: profiterole em releitura da clássica receita francesa, com sorvete de vanilla, coberta com ganache de chocolate meio amargo e amêndoas caramelizada.

SERVIÇO



Jamie Oliver Kitchen

Endereço: Venâncio Shopping, SCS, quadra 8, térreo.

Telefone para informações: (61) 3710 3939.

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 12h às 15h; e jantar, das 18h à 0h.



Paris 6 Brasília

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Telefone: 3037 3437

Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 23h