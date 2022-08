Indústria cervejeira emprega 2 milhões de pessoas no Brasil

Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta (5)

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira (5). Bebida alcoólica preferida dos brasileiros, segundo pesquisa Ibope Inteligência, a cerveja é responsável por mais de 2 milhões de empregos no Brasil.

“A indústria da cervejeira é um dos principais setores que contribui para geração de empregos e retomada econômica do país, que movimenta uma das extensas cadeias produtivas responsável por 2,02% do PIB, geração de mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos”, ressalta o superintendente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), Luiz Nicolaewsky, em entrevista ao portal Dinheiro em Dia.

Segundo pesquisa da consultoria Euromonitor, encomendada pelo Sindicerv, o Brasil segue sendo o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Há a expectativa de crescimento de volume de vendas em mais de 15,4 bilhões de litros ainda para 2022.

Em números mais simples, o setor cervejeiro e contribui com mais de R$ 25 bilhões em impostos e gera uma massa salarial de R$ 27 bilhões. Segundo estudo realizado em 2019 pela Fundação Getúlio Vargas, a cada emprego em uma cervejaria, outros 34 novos postos de trabalho são criados na cadeia produtiva.

“Por todas essas razões temos motivos de sobra para celebrar essa importante data para a indústria que tanto contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil”, finaliza Nicolaewsky.