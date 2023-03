Harmonize vinhos com chocolate na Páscoa

Evino elege rótulos especiais e lança ovo de Páscoa e caixa de bombons para comemorar a data

Do vinho posto à mesa no almoço de domingo, aos ovos de chocolate compartilhados entre amigos e familiares, a Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina, quer fazer parte de todos os momentos da celebração de Páscoa. Esse ano, pela primeira vez, a marca lança seu ovo de chocolate ao leite com castanhas caramelizadas, além de uma caixa de bombons com seis sabores diferentes, disponíveis exclusivamente nas lojas de São Paulo.

Para reforçar que chocolate e vinhos são ótimas combinações, o sommelier executivo da Evino, Vinicius Santiago, selecionou rótulos para harmonizar as novidades.

Para harmonizar os ovos de páscoa de chocolate ao leite com castanhas caramelizadas (R$ 99,90), a sugestão é o vinho fortificado francês Domaine de la Rectorie Cuvée Léon Parcé Banyuls, um vinho com aromas de cereja escura, frutas secas, café e especiarias, como canela e noz moscada, uma excelente escolha para realçar ainda mais o sabor do chocolate.

A caixa de bombons (R$ 59,90) possui seis variações de recheios: Morango com Pimenta Rosa e Chocolate Branco, Chocolate ao Leite com castanhas carameladas, Chocolate ao leite com gianduia crocante com biju, Chocolate ao leite com Espumante, Chocolate Intenso com Cabernet Sauvignon e Chocolate ao leite com Negroni. Para acompanhar, Vinicius indica o vinho do porto Dalva Ruby, um vinho fortificado, bastante encorpado, adocicado e harmonioso, com aromas de frutas vermelhas e um toque de cravo.

O vinho branco doce Château Jean Galan Sauternes, um francês feito com as uvas Sémillon, e os brasileiros, Vivid Rose, um vinho com doçura marcante feito para tomar com pedrinha de gelo e o Alísios Moscatel, um vinho leve, persistente e doce no paladar, com um final de boca jovial e refrescante, são outras opções para quem deseja enriquecer ainda mais essa experiência.

O ovo da Evino de e a caixa de bombons são uma linha exclusiva para as lojas em São Paulo. Os vinhos indicados podem ser adquiridos nas lojas e também no site e aplicativo da marca.