“Harmonizando com Cerveja” revela sabores da cultura gastronômica brasileira

Na série, que estreia em junho, sommelier mostra o melhor da culinária, do turismo e do estilo de vida de diversas cidades brasileiras

Estudioso de cervejas especiais e apaixonado pela cultura brasileira, o sommelier Cesar Moreira apresenta a série Harmonizando com Cerveja, que no dia 29 de junho estreia no Looke Amazon Prime e em outras plataformas de streaming no Brasil e em outros países. A produção da Alelo Filmes proporciona ao espectador diferentes experiências sensoriais a partir da gastronomia, do estilo de vida, da cultura e da atmosfera das cidades visitadas. A série será veiculada nas seguintes plataformas: Looke Amazon Prime, Net Now, Google Play, i-Tunes; e, na Pay TV, pelo canal Travel Box.

“Harmonizando com Cerveja” tem sete episódios de 30 minutos e percorre o Brasil de Norte a Sul, passando pelo Pará (Belém), Pernambuco (Recife), São Paulo (Campos do Jordão), Santa Catarina (Blumenau, Pomerode e Joinville) e Paraná (Curitiba). “A série não é apenas para os apaixonados por cerveja, mas sim para todos que apreciam turismo, cultura e gastronomia”, diz Cesar, criador da série.

Assista ao trailer da série

A série Harmonizando com Cerveja traz as melhores cervejas do mundo de uma maneira abrangente, em um universo muito mais amplo do que uma simples degustação. O sommelier de cervejas César Moreira viaja por várias cidades do Brasil e do mundo apresentando não só as características sensoriais das cervejas, mas evidenciando a gastronomia e a cultura locais, finalizando sempre com uma harmonização entre todos esses elementos.

Sobre Cesar Moreira

Cesar Moreira é um profundo estudioso de cervejas especiais, Beer Sommelier formado pelo Centro Europeu, especializado em Harmonização e Mestre em Estilos. Também atua como consultor comercial no mercado cervejeiro, realizando lançamentos de novas marcas.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação