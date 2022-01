Happy Hour no Pontão

Restaurantes e bares do Pontão promovem ações para você curtir o Happy Hour neste Verão com toda segurança

Pontão combina com verão, sol e calor. E, na estação mais quente do ano, o complexo de lazer e entretenimento às margens do Lago Paranoá possui diversas opções de restaurantes e bares com ações de happy hour para curtir o fim do dia. Confira:

No Fausto & Manoel o happy hour é de segunda a quinta-feira (exceto feriados), das 16h às 20h. Destaque para os Chopes Caneca de 330ml ou 300ml a preços promocionais, R$ 7,90 e R$ 6,90, respectivamente. Ainda, Picanha Grelhada (duas fatias de picanha acompanhadas por farofa de ovos e vinagrete), R$ 69,90 e Linguiça Apimentada (linguiça apimentada acompanhada de farofa de ovos), R$ 46,90. Outras opções do menu também estão disponíveis.

No Gran Bier as ações são de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h (exceto feriados). Entre as sugestões, chope 360ml, R$ 7,20; Caipifrutas variadas, R$ 15,90; Drinques com gin, R$ 19,90; Cozumel, R$ 11,90. Para petiscar, Mix de Pastéis (seis ou nove unidades de carne, frango e queijo), R$ 25,00 ou R$ 35,00; Mini Hambúrguer de Picanha, R$ 33,00; Mix de Petiscos (salsichão, batatas fritas, filé a palito e croquetes de mandioca), R$ 46,80.

O Manzuá promove seu happy hour de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h (exceto feriados). O chope Brahma sai a R$ 7,00. Para acompanhar, Picanha na Chapa, R$ 72,00; Mix de Bolinhos (bolinhos de bacalhau, siri e camarão), R$ 49,00; Linguiça flambada na cachaça, R$ 42,00; Frango a Passarinho, R$ 42,00.

Chopp no Manzuá. Foto: Divulgação

Petiscos do Manzuá. Foto: Divulgação

Happy Hour no Sallva. Foto: Divulgação

Petiscos Sallva. Foto: Divulgação

No Med Cuisine & Club, os preços promocionais são de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h (exceto feriados). O chope é em dose dupla e drinques possuem valores especiais, como o Med (gin com infusão de chá mediterrâneo, água tônica, licor, curaçau blue e physalis), R$ 18,50, e o Sardenha (tequila José Cuervo Especial Gold, maracujá, tabasco, suco de tangerina, licor Cointreau, agave e sálvia), R$ 18,50.

O Surf Bar Mormaii promove seu happy hour de segunda a quinta-feira, das 17h às 20h (exceto feriados). Entre as sugestões, chope Brahma, R$ 6,99; Gin Tônica, R$ 24,90; Caipirinhas por R$ 16,90; Caipiroscas por R$ 19,90. Para petiscar, batata frita, R$ 24,45; Bolinho de Salmão, R$ 27,95; Isca de Frango, R$ 25,90.

No Sallva Bar & Ristorante as sugestões são cerveja Eisenbahn Pilsen long neck, R$ 7,00, e chope Amstel, R$ 6,00. Os drinques clássicos da carta saem por metade do preço, como Bloody Mary, Cosmopolitan, Negroni e Gin Tônica. Para acompanhar, todos os petiscos da casa têm 50% de desconto, de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h (exceto feriados). Entre as sugestões, Arancini de Pupunha (bolinhos de risoto de palmito servidos com geleia de pimenta e aioli de castanhas), R$ 22,50 no happy hour. Ainda, batatas rústicas e batatas fritas.

Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br