Hamburguerias de Brasília celebram o Halloween

Doces ou travessuras? O Halloween é celebrado em 31 de outubro. A famosa data criada nos Estados Unidos cada vez mais se populariza pelo mundo. No Brasil, ela ficou conhecida como o Dia das Bruxas. Uma das características da comemoração são as fantasias inspiradas em personagens das histórias de terror, seja do imaginário popular ou dos ícones do cinema e da TV. Para celebrar, hamburguerias de Brasília prepararam promoções incríveis!

O Geléia Burger traz um hambúrguer que é a cara da festa. O Monumental Halloween (R$ 32,90) é feito com um delicioso blend de fraldinha e costela 160g, pão brioche artesanal preto, queijo cheddar, cebola roxa grelhada, bacon crispy, tomate fresquinho e maionese caseira do Geléia. Mas quem preferir, pode pedir o pão brioche tradicional.

Monumental Halloween – Geleia Burger. Foto: Divulgação

Na compra do sanduíche, o cliente ganha “Doces e travessuras”, que são alguns doces sortidos para entrar no clima, assim como manda a tradição estadunidense. O burger estará disponível nos dias 30 e 31 (sábado e domingo) nas unidades de Águas Claras, Setor Comercial Sul e Taguatinga. Também estará no Ifood dessas regiões.

No O Concorrente, o espaço será decorado com o tema. Quem for fantasiado, na compra de algum lanche, ganha uma batata de cortesia da casa. Uma boa pedida para o dia é o Clássico Burger: blend angus 180g, queijo prato, muçarela, cebola crispy, molho, maionesse caseira e pão brioche (R$ 34 – sanduíche/R$ 45 – combo) ou Smash Burger: blend angus 90g, fios de cebola grelhada, queijo prato, picles, maionese caseira e pão brioche (R$ 22 – sanduíche/R$ 33 – combo), além de outras gostosuras disponíveis no cardápio da hamburgueria.

Smash Burger – O Concorrente. Foto: Divulgação

Serviço

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h.

Siga: @oconcorrente