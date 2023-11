Hamburgueria vende 10 mil lanches a 10 reais nesta quarta (22)

Promoção é realizada pela Starbulls Hamburgueria, que fica no Recanto das Emas

A Starbulls Hamburgueria, localizada na Quadra 101 do Recanto das Emas, fará, nesta quarta-feira (22), uma gigante ‘hamburgada’. Das 11h a meia-noite, a loja venderá mais de 10 mil hambúrgueres por 10 reais cada.

A promoção é válida apenas para retirada na loja e inclui o sanduíche Old Burguer, que vem com blend artesanal de 150g de carne bovina, queijo cheddar, maionese da casa e pão brioche. Todos os hambúrgueres serão preparados na parrilla, na frente dos clientes.

Para participar, basta ir à hamburgueria e aproveitar.

Com a promoção, a Starbulls Hamburgueria quer fazer o maior evento relacionado a hambúrguer do país. “A casa se prepara com uma mega estrutura para atender ao público e evitar filas extensas”, promete a sócia proprietária Natália Neves. “O objetivo não é apenas oferecer uma oferta irresistível, mas também proporcionar um momento especial aos amantes de hambúrguer”, destaca o sócio fundador da marca, Kerley Luiz.

Serviço

Hamburgada da Starbulls Hamburgueria – sanduíches a 10 reais

Quarta-feira, 22 de novembro

Das 11h a meia-noite

Na Starbulls Hamburgueria – Quadra 101 Lote 15 – Recanto das Emas, DF

Mais informações: @starbullshamburgueria