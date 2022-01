Hamburgueria Bob Beef renova cardápio e aposta em novos petiscos para o verão

Ano novo… cardápio novo! A Hamburgueria Bob Beef, rede carioca especializadas em delivery e recém-inaugurada na Asa Norte, em Brasília, acaba de atualizar seu cardápio. Agora, o menu da rede aposta em gramaturas de carne de 120g ou 180g, além de opções inéditas de petiscos para acompanhar com os burgers ou com uma cerveja gelada, combinação ideal para o alto verão.

Entre as criações do chef Pablo Lamar disponíveis no menu atual da rede, merece destaque o Cheese Bob (R$ 28,00 – 120g) – para quem é fã da clássica combinação de pão, carne e queijo, agora disponível apenas na gramatura de 120g. Servido com molho barbecue artesanal ou maionese do chef Bob, coberto por queijo prato derretido e finalizado com pão de brioche gold selado na manteiga. Outra aposta para o novo cardápio, é o Clássico Burger (R$ 46,00 – 180g) – costela bovina angus, com finas fatias de bacon crocante, coberto por queijo prato derretido, olho barbecue artesanal ou maionese do chef, cebola caramelizada e finalizado no pão brioche gold selado na manteiga. Para os veggies, as sugestões de burgers também podem ser substituídas pela proteína vegetal da Fazenda Futuro.

De olho nas altas temperaturas dessa época do ano, a marca também investe em novas opções de petiscos para acompanhar uma cerveja gelada. Entre as novidades, está a porção de Bolinho de Mandioca com Carne Curada (R$ 35,00 – 8 unidades), a porção de Potato Pops (R$ 27,00 – 300g) – um tipo de bolinho de batata com calabresa. Na seção de batatas, a Hamburgueria Bob Beef também acaba de incluir a opção de uma Batata Temperada (R$ 20,00) – frita e temperada com páprica e com um toque de pimenta do reino.

Batata Temperada. Foto: Tomás Rangel

Bolinho de Mandioca com Carne Curada. Foto: Tomás Rangel

Potato Pops. Foto: Tomás Rangel

Cheese Bob. Foto: PFZ Studio + Normal Lima

Clássico Burger. Foto: PFZ Stúdio + Norma Lima

O novo cardápio da Hamburgueria Bob Beef já está disponível na unidade da Asa Norte. Os pedidos podem ser feitos pelo app do Ifood Brasil.

Serviço:

Hamburgueria Bob Beef

Unidade: Asa Norte

Pedidos: Ifood