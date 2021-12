Grupo Maison oferece experiência gastronômica completa para o seu Natal

No menu do Grupo Maison tem assados, guarnições, itens para presente e variedade de doces finos, brigadeiros, bolos e taças de sobremesas.

O momento tão esperado do ano chegou, um novo ciclo, os encontros e a troca de presentes. E com a chegada do Natal começam as buscas por uma boa ceia natalina que seja repleta de sabor e boas lembranças. A data que é marcada por reuniões em família e encontros com quem amamos sugere um cardápio de ceia de Natal com pratos saborosos e cheios de afeto.

Pensando nisso que o Grupo Maison preparou uma experiência de menu completo elaborado com ingredientes selecionados e frescos para deixar o seu Natal delicioso e especial. Para aqueles que desejam presentear com muita doçura, diversas opções de doces da Doce Maison: caixas personalizadas especialmente para o Natal. Para a ceia, sob os cuidados do chef Toni Raniele opções de pratos e guarnições preparados com muito cuidado: pratos marinados com temperos naturais que dão água na boca e que já agradou os mais diversos públicos em 2020 e promete repeteco para 2021, tudo feito com muito capricho e afetividade.

Para aqueles que optarem pela ceia completa: Ceia para 10 pessoas por R$ 990,00 – arroz à grega, salpicão, farofa de brioche com frutas secas e bacon, brandade de bacalhau, lombo suíno ao molho do chef (peru ou chester natalino) ao molho de laranjas e redução de balsâmico e taça de sobremesa. E para quem não optar pelo menu completo há a opção de comprar separadamente as guarnições da ceia, ou escalope de filé mignon ao molho madeira e camarão ao molho moscatel e taça de sobremesa.







E para a hora da sobremesa há diversas opções para montar uma linda mesa: Kit natalino para 10 pessoas R$ 320,00 composto por: 01 torta de 1,5 kg, escolha o sabor (ariane, nozes, damasco, suflair, brigadeiro branco decorada com frutas e castanhas); 10 bombons de nozes ou damasco recheado; 10 brigadeiro belga ao leite ou amargo, 10 casadinhos crocante – ou bombom de cereja ou bombom de coco; 10 brigadeiro de churros ou leite ninho com Nutella; 10 bombons Belém ou brigadeiro chic e 10 trufas ao leite. Há também a opção para quem desejar adquirir apenas sobremesas individuais. Confira as delícias de quem já tem tradição em menus natalinos, você irá se surpreender.











Os produtos são feitos sob encomenda até o dia 19/12, de forma on-line pela loja virtual www.docemaison.com.br, com isso evitando o congestionamento de WhatsApp e desta forma mais agilidade aos pedidos. A retirada será feita no dia 21/12 até às 15h na Doce Maison.

Serviço:

Grupo Maison

Endereço: 305 Sul – Bloco A – Loja 37 – Asa Sul/DF

Telefone: 61 99250-9574

Instagram: @docemaison e @bistromaisonbsb