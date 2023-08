Grand Cru inaugura mais uma loja no DF

A nova operação oferecerá mais de 150 rótulos entre tintos, rosés, espumantes, e brancos, contemplando diversos países do mundo

A importadora de vinhos Grand Cru anuncia a abertura de mais uma loja no Distrito Federal, a segunda da marca na capital. A nova unidade está localizada no DF Plaza Shopping, em Águas Claras.

A nova operação oferecerá mais de 150 rótulos entre tintos, rosés, espumantes, e brancos, contemplando diversos países do mundo, como: Argentina, Chile, Espanha, EUA, França, Itália, Portugal e Uruguai. Todos eles de vinícolas exclusivas da importadora Grand Cru. Entre essas vinícolas parceiras, está a argentina Zuccardi, eleita três vezes consecutivas a melhor vinícola do mundo. A marca também trabalha com os produtores: Leyda, Pulenta, Vinã Cobos, San Marzano, Nieport, Chateau de Berne, Matetic, Nieto Senetiner, Pizzorno, Mazzei, Estandon e Barone Montalto e entre outros.

O espaço conta com uma adega com vasta carta de vinhos. “A ideia é oferecer, futuramente, experiências ao público amante da bebida”, pontua Wanda. A proposta da operação é de um espaço de 27m² com área de wine bar, sofisticado e acolhedor, onde o cliente possa ter as melhores experiências no mundo do vinho.

A nova loja conta com um espaço de 27m² com área de wine bar e adega. O local está sob o comando da empresária Wanda Sá, que também responde pela unidade do Sudoeste, a primeira da Grand Cru em Brasília. “Iniciei o meu projeto de expansão e tenho acompanhado a maturação do shopping, que tem um público exigente quando o assunto são sabores e experiências”, diz Wanda.

Serviço

Grand Cru

DF Plaza Shopping, piso 1 – Rua Copaíba lote 1 – Águas Claras

Mais informações: @grandcru.sudoeste | (61) 99641-3367