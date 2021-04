Gran Bier apresenta novidades para compartilhar apresenta novidades para compartilhar

Pratos para duas ou quatro pessoas estão disponíveis no menu presencial da casa

O Gran Bier, às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul, está com novidades no seu menu. De segunda-feira a segunda-feira, no almoço e no jantar, a casa está com as “Sugestões do Chef”. São pratos para compartilhar (duas ou quatro pessoas) a preços promocionais para os clientes que consumirem de forma presencial. A casa está funcionando das 11h às 21h.

Entre as opções para duas pessoas: Filé à Parmegiana (coberto com queijo e presunto, gratinado, acompanhado de arroz branco, fritas ou purê de batata), R$ 98,00;

Gran Bier – Parmegiana. Foto: Inove Aceleradora

Picadinho da Família (receita familiar com filé mignon, ovo poché, banana à milanesa, farofa e arroz branco), R$ 98,00;

Estrogonofe de Filé Mignon (filé cortado à francesa, cogumelos ao molho de creme de leite, servido com arroz branco e batata palha), R$ 98,00;

Gran Bier – Strogonoff. Foto: Inove Aceleradora

Filé Paillard (filé mignon grelhado com talharim ao molho branco e queijo parmesão no forno);

Moqueca de Peixe (servida com arroz branco e pirão), R$ 98,00;

Peixe Gratinado (filé de peixe grelhado, gratinado com purê, molho branco e queijo parmesão), R$ 98,00;

Talharim Parisiense (talharim ao molho branco com frango desfiado, presunto, ervilhas e queijo parmesão), R$ 58,00;

Estrogonofe de Frango (peito de frango cortado em tiras, cogumelos ao molho de creme de leite, servido de arroz branco e batata palha), R$ 68,00;

Gran Bier – Estrogonofe de Frango. Foto: Inove Aceleradora

Frango à Cubana (dois peitos de frango à milanesa, servidos de arroz com ervilhas, creme de milho e banana à milanesa), R$ 75,00.

Entre as opções para quatro pessoas: Estrogonofe de Filé Mignon (filé cortado à francesa, cogumelos ao molho de creme de leite, servido com arroz branco e batata palha), R$ 195,00;

Picadinho da Família (receita familiar com filé mignon, ovo poché, banana à milanesa, farofa e arroz branco), R$ 195,00;

Talharim Parisiense (talharim ao molho branco com frango desfiado, presunto, ervilhas e queijo parmesão), R$ 135,00;

Estrogonofe de Frango (peito de frango cortado em tiras, cogumelos ao molho de creme de leite, servido de arroz branco e batata palha), R$ 115,00;

Gran Bier – Pontão do Lago Sul

Presencial: segunda a segunda, das 11h às 21h.



Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br