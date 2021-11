Gran Bier e Sagrado Mar participam do Festival Bar em Bar

O festival acontece de 04 a 21 de novembro em diversos estabelecimentos gastronômicos em todo o país.

Os restaurantes Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, e Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, estão participando da 15ª edição do Bar em Bar. O festival acontece de 04 a 21 de novembro em diversos estabelecimentos gastronômicos em todo o país.

No Gran Bier, a sugestão é a Panceta Crocante (torresmo de pancetta com molho de acerola picante), R$ 39,00. O prato estará disponível durante todo o horário de funcionamento da casa.

Panceta Crocante – Gran Bier. Foto: Inove Aceleradora

No Sagrado Mar, a opção é a Lula na Brasa (lulinhas recheadas de cogumelos e pupunha, feitos na brasa com chimichurri de queijo grana padano), R$ 39,00.

Lula na Brasa – Sagrado Mar. Foto: Inove Aceleradora

Festival Bar em Bar

De 04 a 21 de novembro

Valor: R$ 39,00

Gran Bier – Pontão do Lago Sul

Sagrado Mar – QI 17 do Lago Sul

@granbierbrasilia

@sagradomarrestaurante