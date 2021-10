Último dia para aproveitar o festival gastronômico Goût de France

Em 2021, o Goût de France celebra não só a gastronomia francesa, com seus rituais, sua apresentação e seu savoir faire, mas também a sustentabilidade.

Com o apoio das embaixadas e dos consulados da França ao redor do mundo, o Goût de France convida chefs dos cinco continentes a prepararem menus que celebram não apenas a gastronomia francesa, mas o jeito francês de estar à mesa. Em sua 6ª edição, o Festival faz uma homenagem à região do Vale do Loire, conhecida pelos seus castelos e vinhos, e também celebra o aniversário de 10 anos da inclusão da gastronomia francesa na lista do patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco.

Vinte e dois restaurantes da circunscrição de Brasília participam este ano (21 em Brasília e um na Chapada dos Veadeiros). Eles apresentam um menu composto de, pelo menos, três etapas: entrada, prato principal e sobremesa ou prato de queijos, bem à la française. Alguns estabelecimentos oferecem também refeições harmonizadas com vinhos. Pratos típicos da França aparecem revisitados e ganham a companhia de ingredientes tipicamente brasileiros.

Não há um valor único para os menus, cada estabelecimento determina o preço em função do que será oferecido, sempre propondo pratos bem estudados, com ingredientes de primeira qualidade. Cabe a cada restaurante escolher também em quais dias oferecerá o menu do Festival.

Gastronomia do amanhã

Em 2021, o Goût de France celebra não só a gastronomia francesa, com seus rituais, sua apresentação e seu savoir faire, mas também a sustentabilidade. Ela está no coração desta 6ª edição que coloca em evidência a gastronomia do amanhã, fruto de uma cozinha responsável que valoriza os produtores locais, as cadeias curtas de fornecedores e os produtos da estação. A gastronomia do amanhã é uma gastronomia sensível, consciente, que tem força de mudança e é portadora de uma mensagem universal para as gerações futuras, a de proteger o planeta e suas riquezas.

Restaurantes participantes