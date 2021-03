Goose Island lança Hazy IPA, uma cerveja com explosão de aromas e sabores tropicais

Com 50 de IBU, amargor moderado e com combinação de seis lúpulos diferentes, que causam essa explosão de sabor, Hazy IPA chega como mais uma opção para os apreciadores de cervejas especiais

Goose Island sempre foi sinônimo de inovação e qualidade quando o assunto é cerveja. E, para começar 2021 com o pé direito, a marca lança hoje o novo rótulo: Goose Island Hazy IPA. A bebida chega como mais uma nova variante dentro dos estilos de IPA, onde a marca tem seu DNA instaurado, com 50 de IBU na escala de amargor e 6,5% de teor alcoólico. A cerveja possui uma coloração dourada, é naturalmente turva devido a grande quantidade de lúpulo que é utilizada em sua produção e um alto teor de proteínas.

“Na Goose temos um desafio claro, trazer para os consumidores inovações em um leque de estilos e sabores diferentes. A Goose Hazy IPA chega para deixar o nosso portfólio ainda mais completo”, conta Guilherme Hoffmann, mestre cervejeiro de Goose Island. “Dessa vez ouvimos os apreciadores de cerveja e respondemos ao desejo de uma Hazy IPA, com toda complexidade do estilo, somada ao que mais combina com o paladar brasileiro. Estamos ansiosos para conhecer a opinião dos consumidores e já começar a desenhar a próxima novidade da marca”, finaliza.

Dona de um aroma marcante, a Goose Island Hazy IPA possui uma complexidade de sabores acima da média, com um corpo aveludado e um sabor cítrico e tropical proveniente das seis variedades de lúpulos utilizados. Será vendida em garrafa de 335ml no Empório da Cerveja e no Brewhouse da Goose Island, além dos bares, supermercados e restaurantes parceiros da marca.