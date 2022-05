Giraffas aposta em novas marcas 100% para delivery

Saffari e Storo são as novas opções de delivery. A primeira já se tornou a mais forte rede de marmitas frescas do mercado

De olho na mudança de comportamento do consumidor e na realidade das compras por meios digitais, a maior Rede de alimentação completa do Brasil decidiu investir em novas marcas virtuais, disputando espaço no mercado de delivery. Saffari e Storo são as novas apostas do Giraffas e fazem parte do projeto de expansão da marca que vem investindo na transformação digital do setor.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 4 em cada 5 empresas trabalham com delivery, ou seja 78% do setor atua com entrega de alimentos e bebidas. Quase dois terços dessas empresas obtiveram lucro no faturamento de 2022 em comparação ao ano passado. Mesmo com o prejuízo gerado pela pandemia, o setor de restaurantes tem se reinventado para driblar a crise.

Com o objetivo de sair do prejuízo, em 2021 o Giraffas testou seu novo modelo de negócio, voltado para refeições rápidas e práticas. O Saffari Marmitas surgiu no mercado oferecendo um cardápio enxuto e muito bem focado em refeições simples, completas e generosas, a fim de facilitar e agilizar a escolha dos pedidos feitos pelos consumidores que compram via aplicativos. Mesmo estando no mercado há menos de um ano, a marca tem mostrado um crescimento acelerado de 20% e está operando hoje 63 unidades ativas. Em poucos meses de operação, o Saffari já se tornou a maior rede de marmitas frescas do Brasil, com previsão de que esse número possa saltar para 200 unidades até o final do ano.

Entusiasmada pelo desenvolvimento acelerado do modelo de negócio, a Rede desenvolveu o Storo Burger, focada em hambúrgueres, que vem sendo testada em algumas unidades e tem tudo para seguir o mesmo caminho promissor. As novas marcas virtuais utilizam a estrutura pré-existente do restaurante Giraffas, operando em áreas comerciais apropriadas e que não interferem na produção das lojas. Os restaurantes produzem as suas próprias receitas com a mesma qualidade e segurança alimentar.

Para Eduardo Guerra, Diretor de Expansão e Desenvolvimento do Giraffas, o cardápio do Saffari é voltado para um consumidor que tem preferência por alimentos específicos e foi pensado para facilitar a compra do cliente digital, por isso tem um total de 7 pratos. ”Por conta da variedade de pratos e sanduíches, o Giraffas nem sempre aparece como uma opção para o consumidor. Foi assim que surgiu a ideia de desenvolvermos novas marcas específicas para alcançar um público assertivo”, conta Eduardo.

Outra pesquisa realizada pela Galunion revela que 49% dos consumidores optam por fazer os pedidos online. Segundo Eduardo, as marcas 100% virtuais foram desenvolvidas para um público que prefere rapidez e praticidade. A Rede pretende investir em inovação. “A tecnologia está atrelada ao crescimento de muitos setores e queremos fincar a bandeira no território digital. Um território com muito potencial a ser explorado e que nos últimos tempos acendeu alerta com tantos olhares voltados para ele”, afirma o Diretor de Expansão.

Por ter uma menor variedade no cardápio a produção do delivery fica mais ágil. Consequentemente, a equipe trabalha com menor possibilidade de erro. “A escolha de reduzir as opções foi justamente para facilitar na hora da compra, além de propiciar melhor rentabilidade do investimento já realizado pelo franqueado”, completa Eduardo.

O Giraffas vem apostando em inovação e novos negócios para atrair mais consumidores do delivery e oferecer ao cliente uma boa experiência. A tecnologia, além de otimizar a produção com a ampliação dos canais digitais (aplicativos, tótens) e facilitar a compra do cliente, também incrementou o faturamento da empresa, multiplicando a participação do delivery para 12% do total e com objetivo de chegar a 20%.