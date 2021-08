Gelato de Whey Protein conquista geração fitness de Brasília

Gelatte di Gábi traz para o mercado gastronômico da Capital Federal um gelato proteico. A ideia é oferecer um alimento rico em proteína e que seja aliado de quem está buscando a melhor forma física. O novo produto promete atender o desejo de comer uma sobremesa sem comprometer os objetivos de quem busca uma alimentaçãosaudável

Aquela máxima de que alimentos gostosos não podem ser saudáveis acaba de perder lugar na área gastronômica de Brasília. É o que garante a Gelatte di Gábi, gelateria oriunda de São Paulo, que trouxe em sua experiência aliada à criatividade e fez nascer o gelato de whey protein. A iguaria, produzida com a linha da Synthax Matrix®, surgiu quando a casa identificou uma necessidade latente que não era atendida por nenhum estabelecimento do segmento.

“Num olhar mais atento, percebemos que muitos vêm em nossa loja com roupa de academia, por ter algumas na nossa região, e pelo entorno ser propício à prática de corrida e caminhada. Percebemos que o desejo pelo gelato sem açúcar era uma forma de matar a vontade de comer um doce sem comprometer o resultado dos exercícios. Pensamos em fazer um gelato que não atrapalhasse os resultados do treino, e que fosse além: se tornasse um aliado do treino”, explica um dos proprietários, Bruno Fares.

O alimento, além de matar a vontade de consumir um docinho, se torna um parceiro para quem não quer comprometer os resultados da vida fitness. Produzido com leite de soja, a sobremesa pode ser consumida tranquilamente por quem tem intolerância à lactose.

Usando a criatividade e imaginação, a responsável pela elaboração do gelato, a proprietária Jany Fernandes explica que a receita foi desenvolvida de forma minuciosa e equilibrada, para que haja equilíbrio e acima de tudo cremosidade em sua consistência. “Foi desenvolvida uma receita sem lactose e sem açúcar, para isso usamos leite de soja e para adoçar usamos um produto à base de stévia e acrescentamos um pouco de óleo de coco para que o cliente não sinta um choque térmico no paladar, e claro o principal ingrediente o whey protein, que pode ser de qualquer sabor. Com um balanceamento equilibrado, o nosso cliente vai degustar um produto saboroso, cremoso e acima de tudo de altíssima qualidade”, esclarece.

Gelato de Whey Protein. Foto: Divulgação

O gelato de whey protein foi desenvolvido inicialmente com os sabores de chocolate e cookies & cream, disponíveis para encomendas. Para encomendar o gelato de Whey Protein, o cliente pode entrar em contato pelo Instagram da gelateria ou pelo whatsapp.

Serviço: Gelato de Whey Protein conquista geração saúde fitness de Brasília

Endereço: EQN 110/111, Bloco A, Loja 6, Térreo – Plaza Norte Shopping -Asa Norte

Whatsapp: (61) 98611-8543

Instagram: @gelattedigabi

Dias e Horários de Funcionamento: De terça a domingo, das 12h às 20h (presencial e sistema take-out)

Entregas: Aplicativo Ifood

A gelateria recebe os cartões das principais bandeiras, nas versões crédito e débito, dinheiro e PIX.