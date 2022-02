Chef brasiliense Diego Koppe lança escola de gastronomia para iniciantes

O objetivo é oferecer cursos de qualidade sobre diferentes técnicas da culinária principalmente para aqueles que se aventuram na gastronomia e querem aprender mais. Entre os conteúdos estão aulas de corte de carnes, sushi, massas frescas e risotos

Há alguns anos os reality shows dedicados à culinária, junto com a grande ascensão das redes sociais, contribuíram de forma gigantesca para a democratização do conhecimento sobre a gastronomia. Os ensinamentos vão desde como fazer salgadinhos com uma farinha diferente, variados cortes de carnes para o tradicional churrasco, as inúmeras possibilidades do preparo e manipulação dos vegetais, fazer sua própria massa fresca para uma macarronada, a até mesmo receitas mais complexas que no imaginário do público poderiam ser vistas/degustadas em famosos restaurantes.

A partir dessa imersão ao conhecimento, a vontade de aprender e compartilhar os feitos em suas redes sociais e impressionar a quem gosta, se tornou um hobby para muitas pessoas, principalmente durante a pandemia, que foi uma atividade encontrada para o lazer das famílias.

Imerso no nicho gastronômico há 25 anos, o chef, empresário e professor de gastronomia Diego Koppe, decidiu compartilhar seus conhecimentos acerca da culinária contemporânea com o público comum, aqueles que hoje se aventuram na cozinha e querem sempre melhorar e aprender o algo a mais.

“A ideia do projeto traz uma grande oportunidade para pessoas que desejam reunir amigos, familiares em casa e preparar pratos com qualidade e com uma boa apresentação até os estudiosos e interessados em seguir a carreira na gastronomia. E o melhor de tudo com valores acessíveis, a partir de R$ 250. Será uma troca muito interessante para mim e para os alunos. Estou muito animado e quero compartilhar um pouco da minha experiência na área”, explica Diego Koppe.

Sobre a Escola

A proposta do chef é justamente ensinar as técnicas “simples” da cozinha, mas que fazem total diferença na hora da execução da receita, desde o tipo de corte de verduras, legumes e carnes, de como limpar um peixe do jeito certo, qual massa usar para determinada receita, o porquê de cozinhar sem tampa na panela, com tampa, quais temperos usar, entre vários outros ensinamentos.

O mais interessante da escola é que os alunos poderão comprar aulas individuais, visto que será ensinado um tema por dia, diferentemente do modelo mais comum exercido no mercado. Na programação de aulas estão, respectivamente, técnicas de massas e como fazer nhoque (24), técnicas e receitas com filé mignon (25), aula de risoto (26), aula de sushi (3 de março) e aula de carnes de 1ª (04 de março).

Para aqueles que acompanham ou conhecem a carreira de Diego Koppe também terão a oportunidade de matar a saudade de seu antigo restaurante, o Babel, onde o chef vai promover dois jantares com os pratos que mais fizeram sucesso na casa. Os encontros vão acontecer em 5 e 19 de março.

Além dos cursos de rápida duração, a escola Diego Koppe também investirá em cursos longos, com um conteúdo mais extenso sobre a gastronomia. Os alunos terão a oportunidade de aprender técnicas avançadas, receitas clássicas, novas tecnologias, custos, finanças e a administração de restaurantes. A carga horária é de 108 horas, sendo 36 encontros com duração de três horas cada.

Chef Diego Koppe. Foto: Marília Alves

Sobre Diego Koppe

Diego Koppe tem um currículo extenso e uma trajetória marcante na gastronomia. É Diretor Financeiro da Federazione Italiana Cuochi (FIC – Brasile), entidade reconhecida pela WACS (Associação Mundial dos Chef´s de Cozinha), além de ser Master Chef graduado pelo ICIF – Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros, graduado em Administração e MBA em gestão de negócios. E não para por aí: Diego Koppe foi o primeiro brasileiro a conquistar uma estrela Michelin com a sua consultoria no restaurante italiano Cha Veggia by Mussoni, na cidade de Salice Terni.

Para mais informações

Os interessados em utilizar a escola para ministrar outros cursos, além da cozinha de produção, poderão entrar em contato pelo Whatsapp (61) 99818-8262 para saber valores, dias e horários disponíveis. Uma parceria importante firmada pelo chef e empresário é com a Harley Davidson e o HOG Brasília Chapter. Todos os associados da Harley que tenham HOG, terão 25% de desconto nos cursos, enquanto os da Federazione Italiana Cuochi (FIC – Brasile) têm 50% de desconto nas inscrições. Outra parceria firmada foi com a empresa Wood Uai, de tábuas de madeira, os clientes da marca terão desconto de 20% nas aulas e os alunos da escola terão 5% de desconto na loja.

Serviço

Escola Diego Koppe

Endereço: CLN 316 bloco F- Edifício Apollo Center, subsolo – sala 81/85 – Asa Norte

Mais informações: @escoladiegokoppe e (61) 99891-3769

Site: www.escoladiegokopee.com.br