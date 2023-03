Foi dada a largada: 23ª edição nacional do Comida di Buteco vai começar!

Com o slogan “A vida é feita de buteco”, o concurso chega a sua 8ª edição em Brasília. Neste ano, serão 31 bares participantes

Os bares já foram definidos, os petiscos escolhidos e a cerveja já foi posta pra gelar. Em sua oitava edição em Brasília, o Comida di Buteco 2023 vai do dia 07 a 30 de abril, mês oficial do evento na cidade, e tem como tema ‘Ervas e Especiarias’. O brasiliense poderá desfrutar dos pratos em 31 bares da cidade pelo custo de R$ 30.

No concurso dos pontos boêmios (além da comissão de jurados, o público também deve votar), os critérios são: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota, e as demais categorias, 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total, e dos jurados, 50%.

A primeira etapa é regional, onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. A divulgação do resultado e a premiação em Brasília está prevista para 17 de maio. Depois de eleitos, os campeões de cada circuito serão avaliados por outro corpo de jurados para que seja eleito, então, o melhor buteco do Brasil. Em julho, numa festa realizada em São Paulo, é revelado o buteco campeão.

Tradição

O Comida di Buteco foi criado em 2000, com a finalidade de resgatar e valorizar a cozinha de raiz por meio da visibilidade aos botecos espontâneos e tradicionais. Desde 2016, elege o melhor boteco do país. Mais do que um concurso, já é considerado um movimento tradicional que acontece simultaneamente de Norte a Sul do Brasil.

A edição de 2023 traz um número maior de participantes. Ao todo serão 1000 butecos na disputa, distribuídos em 24 circuitos que abarcam todas as regiões do país, totalizando 50 cidades.

Confira a lista dos botecos participantes e petiscos no site oficial.