Festival Pasta Week tem inscrições abertas até o dia 30

Com duração de 14 dias, o festival ocorrerá entre 23 de outubro e 05 de novembro

As inscrições para a 2ª edição do Pasta Week estão abertas até o dia 30 de setembro. Com duração de 14 dias, o festival ocorrerá entre 23 de outubro e 05 de novembro e começa todos os anos na semana do dia 25/10, data em que é celebrado o Dia Mundial do Macarrão.

Os restaurantes deverão criar um ou mais pratos para o período do Festival tendo o macarrão como destaque, podendo ser espaguete, penne, gravatinha, talharim, lasanha, entre outros. Os preços serão divididos em três categorias: R$ 49, R$ 59 e R$ 89, a depender dos ingredientes usados.

Cada casa pode adotar quantos pratos quiser, desde que seja um de cada valor, sem repetir os preços, bem como servir no período que achar mais adequado, de acordo com seus públicos e horários de maior movimento. Ou seja, almoço ou jantar, ou ambos. O fundamental é que o atendimento ocorra durante toda a duração sem nenhuma ação isolada de antecipação ou prorrogação.

Os restaurantes interessados devem solicitar formulário de inscrição pelo e-mail [email protected]. O Pasta Week é realizado pela 70 Mil Comunicação.

Serviço

Festival Pasta Week

Data Festival: 23/10 a 05/11/2023

Inscrições até 30/09/2023

E-mail: [email protected]