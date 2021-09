Pinella participa do Festival Gosto da Amazônia

O bar apresenta prato exclusivo para o festival, o Pira & Chips

O Pinella, localizado na 408 Norte, é um dos participantes do Festival Gosto da Amazônia. O bar, point de paquera da cidade, servirá o Pira & Chips. O evento, que acontece de 9 a 26 de setembro pela primeira vez na Capital do Brasil e traz um dos principais símbolos da Amazônia, o pirarucu selvagem de manejo, o maior peixe de escamas de água doce do mundo.

O Pira & Chips teve como inspiração o Fish & Chips, prato típico do Reino Unido. Durante o festival, o público poderá provar essa delícia, preparada pelo Chef Miguel Ojeda (La Pastora Cozinha Latina). Um delicioso pirarucu temperado com páprica defumada e empanado com panko e gergelim preto e branco, acompanhado de Papas a La Pastora, batata frita temperada com sabor latino e maionese de pimenta dedo-de-moça.

A ideia do festival, que reúne sabor e sustentabilidade, é de divulgar e incentivar o consumo do pirarucu, cada vez mais valorizado na gastronomia, além de gerar renda para as comunidades ribeirinhas e indígenas que contribuem para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Amazônia. Além disso, os dois chefs que mais se destacarem ganharão uma expedição na Amazônia, em 2022, para conhecer uma comunidade de manejo do Pirarucu.

Desfrute de muito sabor e contribua na conservação da Amazônia! Vamos pinellar!

Pinella

Endereço: CLN 408, Bloco B, Loja 20 – Asa Norte

WhatsApp: (61) 3347 8334

Instagram e Facebook: @pinella408norte

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 17h às 24h. Sábado, das 16h às 23h. Domingo é fechado