Cafe de La Musique e Del Maipo promovem festival de vinhos

O evento Wine Festival acontece nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, no dinning club do Cafe, em formato de rodízio com 12 rótulos de diferentes países. Ingresso a partir de R$ 88 por pessoa

Para aproveitar as atuais noites frias e chuvosas da capital, o Cafe de La Musique e a importadora Del Maipo promovem, nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, o Wine Festival. O evento apresenta um formato de rodízio com 12 rótulos de diferentes países, entre espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos. “O Wine Festival é uma experiência única, tanto para quem já conhece de vinhos, quanto para aqueles que ainda estão começando, pois lá eles aprendem um pouco de cada rótulo, desde o tipo da uva, o processo de colheita, preparo, os nomes e seus significados, além de ser um evento muito aconchegante e romântico”, explica Lino Fructuoso, curador enogastronomico do Cafe De La Musique Brasília. O projeto será realizado durante todas as quartas-feiras de outubro e novembro. O festival também é uma opção para quem está em busca de uma noite romântica, com um ambiente a luz de vela e música ao vivo, aliado a alta gastronomia do restaurante. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo número (61) 99983-6016. As reservas até às 17h de quarta-feira, o ingresso sai a R$ 88, após o horário a entrada custará R$ 99. Serviço

Wine Festival – Cafe de La Musique Brasília

Onde: Café de la Musique Dining (SCES, Tr. 2);

Quando: todas as quartas-feiras de outubro e novembro, sempre a partir das 20h.

Para mais informações e reservas: (61) 99983-6016.