Pontão apresenta 1º Festival de Páscoa tendo o chocolate como o principal ingrediente

De 08 a 17 de abril, opções gastronômicas especiais para a temporada, intervenção decorativa temática e teatro para entreter a família

O doce sabor de infância no Pontão. Com intervenção cenográfica e programação teatral, o complexo de gastronomia e entretenimento recebe de 08 a 17 de abril, o seu 1º Festival de Páscoa, que marca, também, a estreia de decoração com temática pascal do local. As 15 operações gastronômicas existentes atualmente no centro ao ar livre irão oferecer opções tendo o chocolate como principal ingrediente: de drinque à sobremesa, passando por pratos principais e gelatos especiais, itens criados pelas casas para o cardápio exclusivo alusivo à data.

Além da gastronomia, o público será recebido com um espaço cenográfico inspirado na Páscoa assinado por Mabel Manzi e decorado com coelhos, coelhas, musgos, guirlandas coloridas com ovos nas cores rosa, amarela e azul e muitas cenouras. Uma casinha habitada por coelhinhos, uma horta real e árvores de LED compõem o cenário que permeia o imaginário de adultos e crianças e será eternizado em fotos pelos frequentadores do Pontão. O complexo é famoso nacionalmente pela decoração de Natal ao atrair milhares de visitantes todos os anos. Atenção que será agora dividida com a ambientação de Páscoa, a ser ampliada em 2023.

No espaço foi montado um palco no qual irão acontecer duas apresentações gratuitas de teatro encenadas pelo Grupo Neia e Nando Cia. Teatral. Dias 09 e 16, às 17h, com faixa indicativa livre. Prepararem-se para rir e se emocionar ao descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa.

Em sua primeira edição, o Festival de Páscoa do Pontão passa a integrar o calendário de eventos gastronômicos realizados pelo complexo de entretenimento, a exemplo dos festivais de Inverno e Primavera, já tradicionais na cidade. Ações idealizadas para reforçar a variedade e a excelência das operações existentes no Pontão, no Lago Sul.

Confira as sugestões gastronômicas do 1º Festival de Páscoa do Pontão:

Bacio di Late: Copinho pequeno sabor Nocciolina à base de leite com flocos do exclusivo creme de avelã Bella. R$ 15,90. Casquinha recheada Dip Ciocchino (1 sabor). R$ 19,50.

Geléia Hamburgueria: ChocoBurger. Pão australiano, Nutella, chantily e morango. R$ 34,00.

Gran Bier: Bolo de chocolate com brigadeiro, creme de avelã e doce de leite. R$ 26,00.

Fausto & Manoel: Brownie de chocolate com cacau e nozes. Acompanha sorvete de canela. R$ 24.90.

La Paleta: Grand gateau. Bolinho de chocolate com calda de ganache de chocolate ao leite e meio amargo, mini paleta de leitíssimo com casquinha de chocolate branco salteado de castanha de caju. R$ 25,00.

Manzuá: Drinque Negreiro Rum Gold. Suco de limão, Syrup, caramelo salgado, suco de maracujá e espuma de cacau. R$ 32,00.

MED Cuisine & Club: Camarão com zabaione de chocolate, acompanhado de risoto negro e alcachofra. R$ 109,00.

Mormaii Surf Bar: Torta de cacau 100% com banana. Cacau, macadâmia, tâmaras, castanha de caju e banana. R$ 19,90.

Bacio di Late – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Geléia Hamburgueria – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Gran Bier – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Fausto & Manoel – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha La Paleta – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Manzuá – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha MED Cuisine & Club – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Mormaii Surf Bar – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha

Oakberry Açaí: Copo de 500 ml acompanhado de toppings da promoção (granola de banana e cacau, leite Ninho e leite condensado). Preço: R$ 22,99.

Quiosque Náutico: Fatia de bolo de cacau. Massa de cacau 100% recheado e coberto com brigadeiro cremoso e finalizada com Split belga ao leite. Acompanha chá artesanal composto por blend de chá preto, casca de cacau, amêndoa, canela e morango granulado. R$ 32,00.

Sallva Bar & Ristorante: Brownie de chocolate 70% cacau com ganache, frutas vermelhas e redução de balsâmico. R$ 30,00.

Same Same: Choco Pig. Costelinha desossada altamente crocante besuntada com molho de cacau 70%, abacaxi e pimenta dedo de moça, servida com arroz colorido finalizado com cebola roxa frita, coentro e cebolinha. R$ 54,00.

Soho: Brownie 70% com sorvete de menta. Preço: R$39,00.

Stonia Ice: Casca de chocolate meio amargo recheada com Bolo da Ivone, calda de coco, calda da Ivone e morangos frescos, acompanhado do Gelato Stonia. Finalizado com fios de calda da Ivone e uma casca de chocolate coberta por calda e bolo da Ivone. R$ 44,90.

Wine Garden: Ovo de chocolate branco com recheio de sorvete de chocolate amargo na base de crumble de castanha de caju e caramelo salgado. Acompanha ganache de chocolate ao leite. R$ 39,00.

Oakberry Açaí – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Quiosque Náutico – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Sallva Bar & Ristorante – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Same Same – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Soho – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Stonia Ice – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha Wine Garden – 1º Festival de Páscoa do Pontão. Foto: Victor Rocha

Programação teatral

Dia 09/04, às 17h – “A Páscoa do Pernalonga”

Pernalonga é um coelho muito esperto. Nesta época da Páscoa ele fica se achando ao pensar que este dia é uma homenagem a ele, se achando o centro das atenções… até ele encontrar umas crianças tão espertas quanto ele. As crianças vão explicar o verdadeiro sentido da Páscoa e tentar convencê-lo que ele não é o motivo de toda essa comemoração. Será que o espertalhão será convencido?

Dia 16/04, às 17h – “O Coelhinho Comilão”

A Páscoa está chegando e a fábrica de ovos de chocolate está a todo vapor para entregar suas encomendas para as crianças. Só que parece que a produção não tem fim, alguns ovos estão sumindo. O que será que o assistente do Coelho da Páscoa está justificando?

Serviço

1º Festival de Páscoa do Pontão do Lago Sul

De 08 a 17 de abril

Dias 09 e 16, às 17h, apresentação teatral (entrada gratuita)

Classificação: livre

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

www.pontao.com.br