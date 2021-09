Começa hoje o Festival da Primavera 2021 Ketel One Botanical, no Pontão

Com brindes e sugestões de petiscos para acompanhar, de 27 de setembro a 03 de outubro

De 27 de setembro a 03 de outubro, o Pontão realiza o seu Festival da Primavera. A edição 2021 traz muitas novidades, ao unir drinques a base da aromática Ketel One Botanical com sugestões de petiscos para acompanhar, às bebidas que têm como ingrediente principal o destilado com compostos botânicos frescos e infusionado com essências naturais de frutas. Outro ingrediente extra é o brinde ao solicitar uma das sugestões de drinque oferecidas por cada casa.

Na compra de um drinque participante do Festival da Primavera, é oferecido um leque Ketel One Botanical. Na compra de dois, uma Eco Bag tematizada, enquanto ao consumir quatro, receberá uma esteira tematizada. Ketel One Botanical não é vodka, nem gin, e sim uma inovação no mundo dos destilados. Possui 30% de teor alcoólico.

O Gran Bier participa com seu drinque (R$30,00) de Ketel One Botanical Grapefruit & Rose, Toranja, água tônica premium Zero e Muito Gelo. Para acompanhar Taco Latino (tacos de lombo de porco na churrasqueira com alface, jalapeño e guacamole, acompanhado de molhos (R$39,00).

Já no Fausto e Manoel, Ketel One Botanical Peach & Orange Blossom, água tônica zero, gelo e laranja (R$25,90) com Burrata para acompanhar (R$56,90).

No Manzuá, a sugestão é o drinque (R$32,00) com Ketel One Botanical Peach & Orange Blossom, licor de morango, suco de limão, xarope Toranja e finalizado com Red Bull melancia e por R$51,00, Trio Manzuá (acarajé, bolinho de aipim com camarão e isca de peixe à milanesa.

Enquanto o Mormaii sugere Star Drink (R$38,90), a base de Ketel One Botanical Grapefruit & Rose, carambolas frescas, laranja, suco de limão, Monin de maracujá e água tônica. Para saborear, Petisco Petisqueiro, a R$99,00 (mix com camarão no alho e óleo, pastel de salmão, bolinho de bacalhau, batata temperada com páprica picante e alecrim, cebolas empanadas e molho gorgonzola).

Botanical Spritz (Ketel One Botanical Grapefruit & Rose), Tônica Zero e laranja Bahia), a R$27,00, é o drinque criado pelo Sallva Bar & Ristorante para o Festival da Primavera 2021 Ketel One Botanical. Para acompanhar, Ceviche de Peixe branco fresco marinado com “leche de tigre”, cebola roxa, toque de pimenta dedo de moça e chips de três batatas (R$50,00).

Já o Soho participa com Caipiroska de Frutas Vermelhas (R$28,00), a base do destilado Ketel One Botanic Peach & Orange Blossom, mix de frutas vermelhas. O petisco sugerido é Ceviche com ervas frescas e romã, cubos de robalo, ervas frescas, grãos de romã temperados com limão e flor de sal (R$48,00).

O asiático Same Same, participa do Festival da Primavera 2021 Ketel One Botanical com Grapefruit & Rose para a Sangria Same Same (R$25,00 individual ou R$90,00 para quatro pessoas). O drinque refrescante tem Ketel One Peach & Orange, vinho branco, soda limonada, pêssego, uva, frutas amarelas, hortelã e muito gelo. O petisco é Phiphi (R$105,00), com camarões no alho, óleo e gengibre, flambados com Ketel One, servidos na cama de batatas douradas, pickles asiático, coentro, cebolinha e molho leve de tamarindo.

O Wine Garden sugere Watermelon Spring, por R$32,00. Ele traz Ketel One Botanical Cucumber & Mint, suco de melancia, suco de limão, syrup de grenadine e água com gás. De entrada, a R$45,00, Shrimp Tacos (duas tortillas, tempurá de camarão, sour cream, pico de gallo de manga e brotos baby.

Festival da Primavera do Pontão Ketel One Botanical

De 27 de setembro a 03 de outubro

Não autorizado para menores de 18 anos.

