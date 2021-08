Festival Cozinha Afetiva recebe Inaiá Sant’Ana, da Quitutices

Em live transmitida nas redes sociais do Brasília Shopping, a chef ensina o preparo de um nhoque de batata doce roxa

Independentemente da receita, existe um ingrediente secreto que é difícil passar despercebido: o amor. Ah, e existe coisa mais gostosa do que saborear um prato temperado com carinho? Neste sábado, 28 de agosto, o Festival Cozinha Afetiva no Mercadinho recebe a chef pâtisserie Inaiá Sant’Ana, da Quitutices, que irá preparar um nhoque de batata doce roxa. A aula será transmitida às 11h30 nas redes sociais do Brasília Shopping e no telão da praça central.

O mundo da culinária surgiu de maneira inesperada na vida de Inaiá. Graduada e pós-graduada em Comunicação Social, em 2014 ela largou tudo para se dedicar à gastronomia. O motivo? Na época, a filha de apenas quatro meses, apresentou intolerância à lactose. Logo, focou em aprender a arte da pâtisserie e fez diversos cursos de especialização em preparos livres de glúten e lácteos.

Durante três anos, testou as receitas em casa e realizou trabalhos sob encomenda para amigos e familiares. A partir daí, observou uma demanda crescente e falta de lugares especializados em gastronomia inclusiva. Foi então que, em 2016, a chef inaugurou a Quitutices, o primeiro empreendimento da cidade focado em culinária para celíacos e alérgicos à proteína do leite.

“Toda a base das minhas receitas é firmada no afeto. Minha cozinha é feita para pessoas com restrição alimentar que, por conta disso, deixaram de comer os pratos que gostavam. Eu tento resgatar esse prazer e essa memória por meio de preparos adaptados para esse público, devolvendo esse paladar de memória”, explica.

No Festival Cozinha Afetiva, a chef ensina o seu prato preferido: nhoque. Mas o preparo à lá Inaiá é um pouquinho diferente, feito com batata doce roxa. Por ser celíaca, ela não pode consumir a versão tradicional da receita, feita com farinha de trigo. Mas garante que a adaptação gluten free é tão deliciosa quanto.

“Tenho muitas lembranças de minha mãe, que já é falecida, fazendo nhoque aos domingos e eu e meus irmãos ajudando. É um prato muito especial pra mim! Por isso, fiz ajustes para que eu não deixasse de comê-lo. Hoje, levo minha filha pra cozinha comigo para que ela crie essas memórias, também”, compartilha.

Mercadinho do Brasília

Nesse clima afetuoso, a feirinha mais querida da cidade desembarca no piso 1 do Brasília Shopping neste sábado. Com uma variedade impressionante de produtos, o Mercadinho conta com circuito completo. Cosméticos naturais? Na banca da Aura Plantae tem. E que tal levar petiscos especiais para aquele encontro com os amigos? Na Basima Comida Árabe você encontra. Quer comprar mais uma plantinha para decorar a sua casa? Então a Horta Linda, do seu Juarez, é o lugar ideal para você dar uma passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mantendo os cuidados e adaptações que o momento demanda, as banquinhas do evento são projetadas com distanciamento e dispõem de álcool em gel em diferentes pontos do circuito.

Você vem?

SERVIÇO:

Festival Cozinha Afetiva com chef a pâtissière Inaiá Sant’Ana

Quando: Sábado, 28 de AGOSTO, das 11h30 às 12h30

Onde: Transmissão no telão da praça central e redes sociais do @brasiliashopping

Mercadinho do Brasília Shopping

Quando: Sábado, 28 de AGOSTO, das 11h às 17h

Onde: Piso 1 do Brasília Shopping, entrada W3

Mais informações e programação completa no site: www.brasiliashopping.com.br