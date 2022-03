Fazenda Churrascada Brasília: Saiba os detalhes do empreendimento gastronômico

Localizada no privilegiado Clube de Golfe, o restaurante visa proporcionar aos brasilienses e turistas experiências gastronômicas únicas a partir de várias técnicas e tipos de preparo do churrasco, dispondo de uma imensa variedade de cortes e produtos.

Experiência é a palavra que pode descrever o que é a Fazenda Churrascada. Mas para poder compreender esta definição, a história se faz essencial.

O conceito surgiu há 6 anos, quando foi realizado o primeiro Festival Churrascada no Brasil. De lá pra cá, ele passou por alguns países, vendeu mais de 30 mil ingressos entre suas edições, recebeu mais de 100 chefs nacionais e internacionais, e levou alegria, sabor, diversão e conhecimento para o público.

Contudo, devido a pandemia ele precisou se reinventar e eis que em agosto de 2020, ganhou um espaço fixo para dar continuidade a estas experiências. Considerada como a matriz, a primeira Fazenda Churrascada foi inaugurada em São Paulo, na histórica Casa da Fazenda do Morumbi – Para os amantes de boas histórias, o local foi construído no século 19, época em que o Brasil foi colônia de Portugal -.

Interior da Fazenda Churrascada Brasília.

A chegada em Brasília

A imersão da história acima é de grande contribuição para poder compreender o conceito do segundo empreendimento, esse na capital do Brasil. Como dito, a proposta da Fazenda Churrascada é promover experiências ao público, que vem desde os cuidados da escolha do local, da representatividade, comunicação, entre outros detalhes. Em Brasília o endereço escolhido foi o Clube de Golfe.

Fundado em 11 de março de 1964, o clube faz parte da memória afetiva da capital. Muito antes de ser inaugurado, em 1957, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa havia indicado o local exato do campo no plano original da cidade.

Outro detalhe é que o design campo foi feito por um dos um dos maiores arquitetos de golfe do mundo, Robert Trent Jones, e ao lado da Argentina, são os únicos países da América Latina a ter esse privilégio, e eis que os clientes da Fazenda Churrascada Brasília podem ver ao vivo e cores este lindo campo.

O início da experiência

Na capital o empreendimento ganhou forma sob as mãos dos sócios Ana Gabriela Cunha Roriz, André D’Alessandro, Paulo Renato Roriz, Pedro Ivo Velloso e Ticiano Figueiredo, que buscaram seguir à risca cada detalhe da primeira unidade, auxiliados pela holding UmaUma, responsável pela Churrascada desde seus tempos de festivais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo nas entradas fica notório o conceito da Fazenda Churrascada de apresentar para seus clientes criações a partir de técnicas e tipos de preparos diferentes.

Na Fazenda, o Bolinho de smoked ribs feito com costelinha bovina defumada, servido com molho barbecue de whisky e molho de mostarda (R$ 29), é uma das receitas exclusivas e mais vendidas da casa.

Praticamente unânime no paladar dos brasileiros, o tradicional Pão de alho da Fazenda Churrascada é feito em uma baguetinha artesanal e assada no forno a lenha (R$ 28). Outro criação típica brasileira e presente no cardápio é a Linguiça cuiabana, feita artesanalmente com carne suína, toucinho e ervas, servida com farinha da fazenda (exclusiva da casa) e molho chimichurri (R$ 42 duas unidades).

Ainda nas entradas, vale destacar a Linguiça de brisket de Boi Angus e Porco Duroc, com pimenta biquinho; e a Linguiça de costela Angus. Ambas opções são servidas com três unidades a R$ 36.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pão de Alho. Foto: Fernando Pires Linguiça artesanal. Foto: Fernando Pires Bolinho de smoked ribs. Foto: Fernando Pires

Experiência 481

No cardápio há uma seção chamada “Experiência 481”, que oferece aos clientes a opção de poder apreciar cortes especiais e exclusivos da casa. O cliente escolhe o corte, sua gramatura, faz a pesagem e vê o açougueiro fazer o corte e a limpeza, e em seguida ele vai para a brasa.

Wagyu A5 – considerado o corte de mais alto nível de qualidade do mundo, com grau de marmoreio, BMS 10, encontrado somente em 1% dos bois criados no Japão -. Nesta experiência, o cliente pode “assar” o corte em sua própria mesa, em uma pequena churrasqueira.

Tomahawk – considerado um dos cortes mais bonitos da 481. Sua apresentação encanta e o cliente tem a oportunidade de poder gravar seu nome no osso da carne, a partir de uma técnica manual da casa.

Porterhouse – famoso corte americano que possui possui um osso em formato de T onde separa três diferentes cortes: de um lado, o extremamente macio filé mignon numa porção generosa, e do outro lado a combinação de sabores do contrafilé e uma pequena porção da alcatra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dry aged – variados cortes de carnes bovinas que passaram por um processo de maturação longo e a seco. Esta técnica é bastante difundida em países como Estados Unidos, Austrália e Argentina. Aqui o cliente vê os grandes cortes estendidos em um varal para a maturação, escolhe e em sequência segue para ser assado.

Defumados

A Fazenda Churrascada também apresenta uma parte dedicada aos cortes defumados no Pit Smoker – equipamento de defumação, onde os alimentos são expostos à fumaça, tendo como objetivo modificar o seu sabor. Esta técnica é apreciada principalmente nos Estados Unidos.

São cinco as opções: Brisket defumado por 12 horas com dry rub – tempero especial para churrasco -, servido com picles de pepino coleslaw de couve e molho barbecue de whisky (R$ 64); Costelinha suína defumada por seis horas e finalizada com barbecue (R$ 69); Cupim defumado servido com molho barbecue (R$ 69); e o Beef Ribs: janelinha de costela bovina defumada por 10 horas com tempero exclusivo a base de café, servida com picles de pepino e molho barbecue (R$ 189); e a Picanha defumada com dry rub de café e finalizada na parrilha (R$ 119).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Picanha Defumada. Foto: Fernando Pires Carpaccio defumado com coalhada seca. Foto: Fernando Pires

Parrilla

Já os cortes que passam pela grande parrilla de 9 metros da Fazenda são: bifes Ancho (R$ 99); bife de Chorizo (R$ 88); Flat iron (R$ 84); Fralda red (R$ 96); Denver steak (R$ 79); Bombom de alcatra (R$ 69); Short rib (R$ 149); Prime rib suíno Duroc (R$ 59); Galeto inteiro (R$ 49). Todas as opções acompanham vinagrete da casa, feito com maçã verde, tomate verde, cebola roxa, pimenta dedo de moça e ervas frescas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Short Rib. Foto: Fernando Pires Prime Rib Suíno. Foto: Fernando Pires Prime Rib Suíno. Foto: Fernando Pires Galeto assado. Foto: Fernando Pires Chorizo. Foto: Fernando Pires

Acompanhamentos

Entre as mais de 11 opções de acompanhamentos, alguns deles tem um carinho especial da chef: arroz da fazenda feito com linguicinha, ervas frescas, bacon crispy e mandioquinha palha (R$ 18); arroz caldoso feito com costela e abóbora, acompanhado de um ovo caipira frito (R$ 36); espiga de milho tostada com queijo e tempero de churrasco da casa (R$ 27); beterraba assada na brasa, servida com nosso molho de creme azedo e iogurte (R$ 16); e a batata doce assada e finalizada na brasa, servida com manteiga de ervas e sour cream (R$ 16).

Arroz da Fazenda. Foto: Fernando Pires

Sanduíches

Seguindo a proposta de encantar todos os paladares, a casa também colocou à disposição dos clientes oito opções de sanduíches, com destaque para o Burger da Fazenda DF: pão brioche, blend de carnes, queijo brie empanado, aioli e cheddar (R$ 39); Choripan do fazendeiro: pão francês, linguiça suína com toque de aioli e chimichurri (R$ 34); Burger de cogumelo: pão brioche, mix de cogumelos defumados, creme de ricota e rúcula (R$ 34); Chopped brisket: pão brioche, smoked de brisket defumado, picles de pepino e molho barbecue (R$ 42); e o sanduíche de cupim defumado: pão francês, cupim defumado, queijo, rúcula e vinagrete de maçã verde, tomate verde, cebola roxa, pimenta dedo de moça e ervas frescas (R$ 44).

Sobremesas

Para finalizar a experiência, a chef apresenta as seguintes sobremesas como sugestão: Pudim de leite servido com doce de leite Rocca e creme, finalizado com um toque de flor de sal e farofa crocante de castanha de caju e bacon (R$ 27); Banana split grelhada, servida com doce de leite, farofa de sucrilhos e sorvete de baunilha (R$ 22); Mousse aerada de chocolate belga e café arábica, finalizada com farofa crocante de castanha e bacon (R$ 27); Goiabada artesanal cremosa servida com requeijão de corte, finalizada com um toque de flor de sal e farofa de sucrilhos (R$ 27); e o Abacaxi laminado servido com raspas de limão (R$ 14); os gelatos italianos de Fior de Latte ou de Chocolate (R$ 16, uma bola); E o sorbet de morango (R$ 16).

Lojinha e boutique de carnes

Para quem viveu a experiência na Fazenda Churrascada e gostaria de levar um pouquinho dela para sua casa, o empreendimento também pensou nisso!

Em sua lojinha, camisetas, aventais, bonés, facas, garfos, tábuas, um pit smoker podem ser adquiridos. Detalhe: todos da mesma marca e iguais aos usados na Fazenda.

Já na boutique 481, o cliente pode escolher variados cortes de carnes para levar, nele estão à sua disposição opções como o Wagyu, Chorizo, Ancho, Fralda Red, Porterhouse, entre outros.

Serviço

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: a casa está operando em soft open, em períodos variados que estão sendo divulgados na página do Instagram @fazendachurrascadabsb

Reservas: as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília.

Para mais informações: (61) 9 9290-2675 – WhatsApp