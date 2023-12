Fazenda Churrascada Brasília lança hambúrguer de Wagyu

Blend pesará 180g e será acompanhado por queijo cheddar e sal temperado. O sanduíche custará R$ 45

A Fazenda Churrascada Brasília está lançando, em parceria com o 481 brand, um hambúrguer de Wagyu. O Blend do Wagyu A5 do 481, trazido exclusivamente do Japão, apresenta um grau de marmoreio acima de dez, o que representa menos de 1% de toda a carne produzida no país asiático.

O sabor deste hambúrguer é potencializado pelo marmoreio intenso da carne. Servido com pão brioche, o blend de hambúrguer de Wagyu pesará 180g e será acompanhado por queijo cheddar e sal temperado. O sanduíche custará R$ 45.

Originária do Japão, a carne de Wagyu é uma joia culinária reconhecida mundialmente por sua qualidade. A raça bovina Wagyu destaca-se pela excelência de sua carne, resultado do manejo cuidadoso e da peculiaridade genética que permite o desenvolvimento de um alto grau de marmoreio, uma característica marcante da proteína.

Serviço:

Fazenda Churrascada Brasília

Local: Clube de Golfe de Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 23h; sexta-feira, das 12h à 00h; sábado, das 11h30 à 00h; e domingo, das 11h30 às 19h

Mais informações: @fazendachurrascadabsb