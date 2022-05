Fazenda Churrascada Brasília promove arraiá junino no dia 2 de junho

O restaurante abre as portas em clima de festa junina com comidas típicas, brincadeiras, decoração e atrações musicais. Confira os detalhes

Chegou uma das épocas mais aguardadas do ano: a festa junina. Aquele friozinho, quentão, churrasquinho, cachorro quente, touro mecânico, pescaria e inúmeras outras delícias e brincadeiras que são típicas do festejo. Depois de dois anos de espera, elas estão de volta. E a Fazenda Churrascada Brasília, em parceria com o Clube de Golfe, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para criar seu próprio arraiá.

O restaurante, localizado no privilegiado Clube de Golfe, vai promover uma experiência digna das melhores festas juninas com tudo que a data tem direito: decoração típica, brincadeiras para as crianças, comidas tradicionais e apresentações musicais. O arraiá está marcado para 2 de junho, de 17h às 00h, na própria Fazenda Churrascada, que estará toda em clima junino e só funcionará para a festa neste dia.

“Estamos muito felizes em realizar nossa primeira festa junina, com toda a diversão que o brasiliense merece e está com saudade. Estamos com uma expectativa ótima para o evento. É uma festa que temos um carinho enorme em fazer apostando em entretenimento, lazer e boa gastronomia para a família toda“, declara André D’Alessandro, um dos sócios da casa.

Detalhes

As comidas estarão distribuídas em barraquinhas e serão vendidas a partir de R$15. Na parte dos doces, haverá arroz doce, canjica, chocolate quente, curau de milho, bolo de milho, bolo de mandioca com coco, churros e pipoca. Já nos salgados têm arroz de costela, espetinho – de carne, frango, coração, queijo coalho e salsichão -, cachorro quente de linguiça e mandioca palha, sanduíche de cupim, burger da Fazenda, milho doce com aioli e parmesão, pão de alho, caldo de vaca atolada, caldo de feijão e caldo verde.

Para embalar a noite, se apresenta no palco o cantor sertanejo Samuel Rocha. Dono de um vasto repertório, que vai desde a música de raiz ao sertanejo universitário, o artista promete uma festa junina animada. Além dele, outra atração musical aguardada é o artista Balalaica com o melhor do forró.

Todas as idades

As crianças também poderão se esbaldar nas brincadeiras e aproveitar a festa com toda a família. Barracas de pescaria, brincadeiras como boca de palhaço, rabo de burro, jogo de argolas e latas, além de touro mecânico e jump são algumas das opções para os pequenos.

O evento conta com programação para toda a família e os ingressos já estão à venda a partir R$40, que equivale a meia entrada, válida para estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública, funcionários públicos e para clientes que levarem 1kg de alimento não perecível ou agasalhos para doação para a Abrace. Crianças até 12 anos e sócios do Clube de Golfe não pagam. A venda dos ingressos pode ser feita na hora do evento ou de forma antecipada pelo WhatsApp (61) 99290-2675. Evento sujeito à lotação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Festa junina na Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Quando: quinta-feira, 2 de junho

Horário: Das 17h às 00h

Ingressos: a partir R$40, que equivale a meia entrada, válida para estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública, funcionários públicos e para clientes que levarem 1kg de alimento não perecível ou agasalhos.

Obs: sócios do Clube de Golfe e crianças até 12 anos não pagam.

Venda dos ingressos pode ser feita na hora do evento ou de forma antecipada pelo WhatsApp (61) 99290-2675. Evento sujeito à lotação.

Classificação indicativa livre