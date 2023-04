Explosão de cores e sabores campanha de Páscoa da Mandiê

A temporada de guloseimas à base de cacau entrou em cartaz e traz duas tortas inéditas, sete sabores de ovos e lascas de chocolates

O que a moda e uma doceria pode ter em comum? Assim como no mundo fashion, a Mandie Doceria tem coleções. E na época mais doce do ano, a chef Amanda Figueiredo lança a coleção de Páscoa. A temporada de guloseimas à base de cacau entrou em cartaz e traz duas tortas inéditas, sete sabores de ovos e lascas de chocolates.

Além de ótimas opções de sobremesa, os itens preparados na Mandiê caem muito bem como presente. O cardápio de páscoa é exclusivo e fica em cartaz por tempo limitado. Portanto, os amantes de produtos à base de cacau devem se apressar para degustar os quitutes desenvolvidos especialmente para a data. “O fio condutor para a coleção foi as cores. Temos muito pink, laranja e amarelo, principalmente, o pink. São delícias para se degustar também com os olhos”, comenta a empresária.

Cor, sabor e variedade de itens são outra marca da coleção de Páscoa da Mandiê. Amanda conta que serão lançadas duas tortas: uma cheesecake basca e uma torta com base sucrê. Enquanto a primeira traz uma estética rústica, com massa bem fofinha e aveludada. A segunda, é uma combinação de caramelo, chocolate meio amargo e baunilha. A apresentação é um charme: a torta é em formato de ninho com ovinhos dentro.

Sete versões de ovos

A empresária e chef de cozinha vai incluir no cardápio, exclusivo da Páscoa, sete sabores de ovos de chocolate: pavlova, sabor morango e suspiros; banoffee, banana caramelizada; honey rocks, ganache chocolate meio amargo, caramelo e mel e caramelo salgado; torta de limão com merengue maçaricado, ovo colorê, com duas versões chocolate branco ou chocolate ao leite com recheio de mousse de leite ninho e mousse de brigadeiro e, para fechar, dois ovos de palha italiana que pode ser recheado com nutella e ou chocolate com brigadeiro.

Quem quer fugir do tradicional, a Mandiê tem ainda as lascas de chocolate saborizadas. Entre os sabores estão banana com castanha do pará; pistache com cranberry, nibs de cacau com nozes pecan e limão siciliano crocante. Os pedidos precisam ser feitos com até 48 horas de antecedência. As entregas são feitas por todo o DF e os itens do cardápio de pauta custam a partir de R$ 49.