Brasília recebe sommelier certificado internacionalmente que traz novas experiências gastronômicas sobre o mundo da cerveja

Paulista de nascimento, mas brasiliense de coração, André Elias Marques é Sommelier de Cervejas formado pela Bräu Akademie/SP, Cicerone Beer Server Certified pelo Cicerone Certification Program (Chicago/EUA) e Cervejeiro Caseiro formado pela Escola Bräuhaus/GO

Uma paixão mais que nacional, a cerveja entrou na trajetória do sommelier André Marques desde os seus 15 anos de idade. Desde 1999, o especialista procurava estudar cervejas de forma autoral, buscando experienciar e conhecer novos rótulos e novas cervejarias. São mais de 20 anos nesse universo da cerveja. “Minha curiosidade com cervejas começou ainda na adolescência, quando eu já trabalhava e, com meu salário, buscava novas cervejas para conhecer sabores e aromas do mundo todo”, relembra. E é com toda essa bagagem que o expert no mundo da cerveja desembarca no centro do país para apresentar, de forma diferenciada, tudo que engloba uma das bebidas mais bem quistas pelos brasileiros.

André relembra que o que era paixão, começou a tomar um ar profissional em 2008, ao frequentar um PUB próximo à sua residência, e ao conhecer e ficar amigo do dono, começou a experimentar novas cervejas e juntamente com ele e a equipe a decidir quais cervejas seriam escolhidas para compor o cardápio da casa.

A partir daí, André resolveu se especializar e estudar sobre a cerveja. Em 2017, fez o curso de cervejeiro caseiro para produzir a sua própria cerveja. Logo em seguida no ano de 2018, decidiu profissionalizar toda essa história de paixão pela cerveja. “Fiz o curso de sommelier, registrei minha marca e em 2019 peguei a certificação internacional de serviços na área de cervejas”, conta.

Após 12 anos em terras goianas, André adotou Brasília, há 3 anos, como sua cidade do coração e já mostrou que chegou na Capital Federal para mostrar toda a sua bagagem e experiência quando o tema é cerveja.

Atualmente, o especialista trabalha como Sommelier de Cervejas do restaurante especialista em carnes elaborados na parrillla, Assados do Fred. André elabora cardápios harmonizados para bares e restaurantes, faz o treinamento de brigada (equipe) de bares e restaurantes, ministra cursos e palestras sobre cervejas e realiza workshops com parceiros da área de gastronomia, harmonizando pratos bem elaborados com diversos estilos de cervejas.

Dono da marca Cervejistico no Instagram, em que realiza até hoje reviews das cervejas que consome, André desmistifica alguns padrões já enraizados sobre as combinações de cervejas com determinados pratos do universo gastronômico. “As harmonizações de cervejas com comidas atendem a algumas regras básicas: as cervejas mais leves acompanham comidas mais leves, assim como as cervejas mais intensas acompanham as comidas mais intensas”, esclarece.

Cerveja combina com que?

Segundo ele, há três grandes tipos de harmonização: por semelhança, quando você encontra uma mesma característica no alimento e na cerveja. Por exemplo, uma cerveja ácida com ceviche. A acidez da cerveja casa muito bem com a acidez do prato. Por contraste, quando você escolhe características opostas entre o alimento e a cerveja. Por exemplo, uma cerveja de trigo adocicada, com um prato mexicano apimentado e a última harmonização se dá por complemento, quando se cria um terceiro sabor ao juntar uma cerveja com um prato. Por exemplo, uma cerveja do tipo Stout com pudim de leite. Essa combinação remete, imediatamente, ao sabor do café com leite de toda manhã.

André explica que o importante é experimentar, criar novos sabores e sensações e, para isso, o sommelier é fundamental, pois ele conhece cada estilo de cerveja, seus insumos e, com isso, saberá encontrar todos os equilíbrios que uma boa harmonização pedirá. “Harmonizar cervejas com comidas é transformar uma simples refeição em uma experiência única e que ficará na sua memória”, enaltece o sommelier.

Instagram: @cervejistico

Contato: (62) 98282 4429