Chef Fábio Marques é a nova estrela do Empório Villa Vita

Empório Villa Vita, localizado na 213 Sul, abre restaurante em parceria com o premiado chef e colunista do Jornal de Brasília, Fábio Marques

Inaugurado há um ano, o Empório Villa Vita, localizado na 213 Sul, acaba de renovar a sua culinária com a chegada do renomado chef Fábio Marques, com criações de dar água na boca!

Nascido em Brasília, Fábio tem uma longa experiência em importantes restaurantes nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, como o Vue on 30ª (USA), Café on 30A (USA), Red Zuccinni (Austrália), LIV Lounge (Brasília), D.O.M . Alex Atala (São Paulo) e Oliver (Brasília). Na Flórida recebeu o prêmio, Most Unique Barbecue e pela revista Encontro enquanto trabalhava no Oliver, como melhor restaurante contemporâneo.

Chef Fábio Marques. Foto: Henrique Kotnick

Além de eventos com alguns Masterchefs como Leo Young, Tiago Gatto, Vinicius Rossingoli e André Rochadel. Fez diversos trabalhos publicitários e serviu celebridades, músicos e pessoas públicas, como presidentes, governador, ministros, deputados, jogadores de futebol, Paul McCartney, Xuxa, Marlene Matos, Dani Bombom, Nicole Bahls, Perola Faria, João Bosco, entre outros.

No cardápio do Villa Vita elaborado pelo Fábio, são quatro entradas: pomes soufflé steak tartar, delicadas almofadinhas de batata crocantes, temeradas com mix de ervas secreto e servida com french steak tartar; arancini de cabotiá, bolinho de rosoto recheado com queijo gouda e ragu de cupim servido com coquetail sauce (molho de tomate fresco coentro, cebola roxa, tomate cereja, sal, pimenta do reino, limão e alho); mini croquetes de jamón, croquetes de presunto espanhol e queijo minas servidos sob geleia de damasco, regado com azeite trufado, um toque de maionese de bacon levemente picante e perolas de shoyu e o avocado salmon tartar, filé de salmão delicadamente cortado e temperado com limão siciliano, lemon pepper, azeite de oliva, flor de sal, mini cubos de avocado, um toque de aceto balsâmico, brotos de rúcula e espuma de queijo cremoso acompanhado de tempurá de nori crocante.

Arantinni de cabocha. Foto: Henrique Kotnick Avocado Salmão Tartar. Foto: Henrique Kotnick

De pratos principais, brilham o flat iron steak, servido com um delicioso molho de carne, acompanhado de cubos crocantes de batata defumadas com o tempero secreto do chef e um delicioso confit de cherry tomates regados com azeite trufado negro e também o salmão em crosta de pistache, servido com creme de ervas e risoto roxo com queijo gouda.

Flat Iron Steak. Foto: Henrique Kotnick Salmão em crosta de pistache. Foto: Henrique Kotnick

E, para adoçar, a banoffee da Vila, torta artesanal feita com uma crosta de biscoito belga de chocolate, recheada com doce de leite cremoso, banana, chantilly de baunilha e raspas de chocolate ao leite.

Banoffee da Vila. Foto: Henrique Kotnick

Vale lembrar que o menu do chef é servido de quarta a sábado das 18h30 às 23h. Mas quem quiser ir em outro horário ou dia, a casa abre de segunda a quarta, das 12h às 21h (ou até 23h com reserva) e de quinta a sábado das 12h às 23h. No cardápio, tábuas de frios, bebidas, sanduíches, entre outros. Além de produtos deliciosos, selecionados a dedo, para você levar para casa ou consumir lá mesmo.

O empório é especializado em charcutaria, queijos especiais, azeites premiados, vinhos, cervejas artesanais e muito mais. Você pode passar para fazer compras, comer um sanduíche, tomar um vinho com frios com os amigos ou apenas tomar um cafezinho no balcão.

Então, o que você está esperando para conhecer o Villa Vita? Reservas pelo WhatsApp: 61 3542 6592

Serviço:

Empório Villa Vita

WhatsApp: 61 3542 6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quarta, das 12h às 21h (ou até 23h com reserva) e de quinta a sábado das 12h às 23h.

Instagram: @emporiovillavita