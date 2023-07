Empório Don Luiz promove degustação de champagne e vinhos franceses

Casa também vai oferecer sugestões de harmonizações com cada rótulo que será cobrado à parte, com um preço especial

É chegada a vez da França ser o país homenageado na tradicional degustação de vinhos da última sexta-feira do mês do Empório Don Luiz. O projeto, criado em 2021, promove uma experiência imersiva sobre a enologia de cada nação, desde as uvas, tipos de cortes, curiosidades e harmonizações, com rótulos de entradas, intermediários e premium.

Para esta edição nesta sexta-feir (28), a partir das 20h, a casa escolheu os vinhos da França para fazer a degustação, onde o público terá a oportunidade de degustar cinco rótulos: Piper-Heidsieck (Champagne), Cuvée Sidoine (Branco), Rosé De La Solitude (Rose), Côtes-Du-Rhône (Tinto), Château Du Parc (Tinto) e o Première Cahors (Tinto).

Para a degustação, a casa também vai oferecer sugestões de harmonizações com cada rótulo que será cobrado à parte, com um preço especial.

As reservas para a degustação estão abertas e custam R$ 160 (por pessoa), podendo ser adquiridas pelo número (61) 9 8437-1270 ou diretamente no estabelecimento, na CLSW 301, Bl. C.

Serviço

Empório Don Luiz – Degustação de vinhos franceses

Onde: CLSW 301, Bl. C – Dakota Shopping – Sudoeste, Brasília-DF

Quando: sexta-feira, 28 de julho, a partir das 20h

Para mais informações e reservas: (61) 9 8437-1270 e @donluizemporio