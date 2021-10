É massa! 25 de outubro é o Dia do Macarrão

No dia deste ícone mundial, celebre com pratos variados que vão de R$ 55,00 a R$ 72,00

Comemorado em vários países, 25 de outubro é o Dia Mundial do Macarrão, data criada na Itália em 1995 para celebrar um dos alimentos mais tradicionais das refeições em todo o mundo. Criado pelos chineses e popularizado no Brasil pelos italianos no século 19, o prato tornou-se um dos principais na mesa do brasileiro.

Pode ser com ovos, grano duro, integral, massa fresca ou seca. A pasta pode ser apreciada de diversas formas. O espaguete, o talharim e o penne são os mais conhecidos.

Para quem deseja comemorar a data, restaurantes da cidade oferecem receitas especiais que levam a massa como ingrediente principal e que vão desde o sofisticado espaguete com camarões até o clássico com almôndega. Não dá para resistir.

Confira!

No Paris 6, o que não falta é sugestão, a começar pelo spaghetti à bolonhesa (R$ 65,00), preparado com tomates frescos, manjericão, queijo parmesão e um toque de azeite trufado criado para o querido Jayme Monjardim. Tem também o penne ao molho arrabiata (R$ 64,00); o ravióli de brie et abricot à Thaila Ayala (R$ 62,00), com recheio de queijo Brie e damascos, puxado ao creme de champagne; e o paillard bolognaise aux cream cheese, saboroso paillard de carne servido sob spaghetti bem caprichado na panelinha de ferro em homenagem ao humorista Dedé Santana (R$ 72,00).

Paris 6 – spaghetti à bolonhesa. Foto: Victor Rocha

Paris 6 – paillard bolognaise aux cream cheese. Foto: Victor Rocha. Foto: Victor Rocha

No Jamie Oliver Kitchen, a aposta é o popular espaguete com mega almôndega, massa fresca, almôndega de carne e molho de tomates (R$ 55,00), um clássico para você ficar com o sorriso de orelha a orelha.

Jamie Oliver Kitchen – espaguete com mega almôndega. Foto: Victor Rocha

Jamie Oliver Kitchen – espaguete com mega almôndega. Foto: Victor Rocha

Já no restaurante Ticiana Werner, a dica vai para quem curte a combinação de massa com camarões. Tanto o Wine Bar, quanto o restaurante, servem deliciosas opções com preços pra lá de convidativos, como o spaghetti ao molho de camarão, (R$ 49,00) e o tagliatelle negro com camarões ao molho de leite de coco, pimenta de cheiro e dedo-de-moça, tomilho, alho-poró, salsa e creme de leite (R$ 56,00).

Ticiana Werner – tagliatelle negro com camarões. Foto: Victor Rocha

Ticiana Werner – tagliatelle negro com camarões. Foto: Victor Rocha

Gostou das dicas? Agora é só escolher o seu prato preferido e se lambuzar!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Jamie Oliver Kitchen Brasília

Telefone: (61) 3710-3939

Endereço: Venâncio Shopping, térreo – Brasília

Horário de funcionamento: Funciona todos os dias, para almoço, das 11h às 15h; e jantar, das 18h à meia-noite

Instagram: @jamieoliverkitchenbr

Fotos: Emanuel Cajé

Paris 6

Telefone: 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Fotos: Divulgação

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: 61 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Instagram: @ticianawerner

Site: www.ticianawerner.com.br

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Victor Rocha