Chef Dudu Camargo comanda guarnições do Nord Festival

O chef Dudu Camargo, que comanda o Dudu Bar (303 Sul), participa da primeira edição do Nord Festival, em Brasília, comandando todo o cardápio de guarnições do evento.

Na ocasião, cinco renomados chefs se reúnem para um dia de celebração da gastronomia com foco nas carnes e seus diferentes pontos de churrasco. A partir do dia 24 de outubro, durante quatro domingos, o Brazólia Bar recebe o festival.

No total, mais de 20 guarnições criadas por Dudu Camargo integram o cardápio do festival, seguindo a linha autoral e criativa que representa a assinatura do chef. As guarnições se apresentam em uma vasta lista de itens para todos os paladares, que vão desde mexidões, chutneys, diferentes preparos com arroz ou com feijão, tartar e petiscos como pão de alho e cebolas assadas.

Dudu Camargo é um dos idealizadores do evento, juntamente com os outros chefs integrantes, Moisés Costa, Fred Trentino, Lierson Mattenhauer e Bruninho Oliveira. Os chefs se reuniram com o intuito de promover um dia de churrasco em conjunto. Ao longo das conversas, a ideia cresceu, dando origem ao festival. Durante os dias de evento, serão servidos diretamente das estações e pelos próprios chefs os cortes nobres enquanto atrações como DJs e bandas consagradas estarão se apresentando no local.

O nome “Nord” é uma referência à cultura rica e festeira dos povos nórdicos ancestrais, como na Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, onde a carne estava sempre presente na sua gastronomia. Os povos ancestrais, em especial os vikings, promoviam encontros que uniam as populações das suas regiões em torno do alimento a partir de criações de bovinos, caprinos, ovinos e também equinos, galinhas, patos e gansos, sempre regado a muita música e bebidas típicas.

Dudu Camargo. Foto: Bruno-Stuckert

Lista de guarnições:

Mexidão brasileiro (com arroz a base de feijão carioca, carnes variadas, molho inferno, tomate, Pesto)

Mexidão mediterrneo (com arroz de sete grãos com fava, legumes, cogumelos, gengibre, pimenta, caldo de ostra, frutas frescas, raspa de limões)

Chutneys variados (manga, tomate, goiaba, maçã verde, frutas vermelhas com manjericão e contreau)

Geléias (3 limões com vinho branco, pimenta, hortelã com vinagre, tangerina com gengibre, maracujá, kiwi com morango)

Azeitex

Tartar de banana

Azeite de ervas frescas com dente de alho assado e pimenta rosa

Caldeirada de pequi com taioba (debaixo do varal)

Caldeirada de açafrão com quiabo (debaixo do varal)

Arroz biro biro no arado

Arroz de rabada com vinagrete de agrião no arado

Arroz branco

Pupunha assada com azeite da casa

Milho assado com manteiga de trufa, limão, ervas e flor de sal

Feijão da fazenda com batata doce e couve

Farofas, cebola e alho, banana com castanhas

Batata, mandioca, baroa, batata doce, assadas em redução de manteiga

Papelote de legumes com azeite de ervas

Papelote de cogumelos à moda oriental

Papelote de alho poró com manteiga e flor de sal

Papelote de peixe de rio recheado com farofa de maracujá

Papelote de frutos do mar recheado de paella e banana da terra

Cebola assada ao tempero de mostarda, molho inglês, limão, azeite e flor de sal

Cabeça de alho assada ao azeite de ervas e três pimentas secas

Moranga assada recheada de quibebe e carne seca com cobertura de gorgonzola

Pimentões recheados

Pão de alho com recheio caseiro de maionese

Maionese rústica de batata

Serviço

Dudu Camargo comanda guarnições do Nord Festival

Data: A partir de 24 de outubro de 2021, sempre aos domingos

Endereço: Brazólia Bar – SGO – QUADRA 03

Horário: 11h às 16h

Valor: R$ 187,00 (1º lote), crianças até 8 anos não pagam; de 8 aos 12 anos R$ 50,00

Ingressos: www.nordfestival.com

Telefone: (61) 99802-4076