Don Romano recebe o festival Semanas da Gastronomia Argentina

Em parceria com a Embaixada da República Argentina, restaurante apresenta menu em três etapas com harmonização de vinho

Até o dia 30 de novembro, os amantes da gastronomia têm um motivo especial para visitar o restaurante Don Romano. A casa sedia o festival Semanas da Gastronomia Argentina, um evento exclusivo que oferece um menu em três etapas harmonizado com vinho, disponível apenas no jantar.

Em uma parceria inédita com a Embaixada da República Argentina, o Don Romano apresenta uma experiência gastronômica única que celebra a riqueza da culinária argentina. O menu completo, que serve duas pessoas, está disponível por R$372.

Para começar, os comensais podem desfrutar de uma deliciosa focaccia de parmesão. Em seguida, o prato principal conta com um irresistível tornedor de mignon salteado coberto por mozzarella, bacon e um molho especial da casa, enriquecido com alcaparras, servido com fettuccine.

“O Don Romano se orgulha de trazer essa celebração da culinária argentina para os apaixonados por comida de Brasília, permitindo que os clientes desfrutem de uma experiência única que combina sabores autênticos com um toque de sofisticação”, explica a restauratrice Mariana Miranda.

Para adoçar, a sobremesa fica a cargo de uma panna cotta com calda de morango, uma opção perfeita para quem deseja encerrar a experiência com um toque de doçura. A harmonização do menu é garantida com um vinho argentino cuidadosamente selecionado: o Los Cardos Cabernet Sauvignon, que eleva ainda mais a experiência gastronômica ao realçar os sabores e aromas dos pratos.

“Os pratos foram preparados para proporcionar uma combinação de sabores que satisfaz os sentidos. A Argentina é um país com uma riqueza culinária, mundialmente premiada por seus vinhos e que merece ser exaltada”, completa a empresária.

Don Romano – Semanas da Gastronomia Argentina

Data: 01 a 30 de novembro de 2023

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Mais informações: @donromanopizzaria