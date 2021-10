Dom Casero lança nova linha de biscoitos especiais

Com crescente demanda de ultraprocessados na pandemia, a fabricante oferece ao público alimentos mais saudáveis, feitos com matéria-prima in natura.

A oferta e a demanda por alimentos ultraprocessados cresceram vertiginosamente, em razão do isolamento social gerado pela pandemia. Estudos demonstram que esses produtos podem chegar a ter sabor mais agradável e longo prazo de validade, mas são pobres nutricionalmente, além de ricos em calorias, gorduras e aditivos químicos, favorecendo o surgimento de diversas deficiências e doenças.

Diante disso, a Dom Casero, com a proposta de oferecer uma experiência mais saudável de felicidade por meio de sabores improváveis, lança, em 05/11, sua nova linha de biscoitos, a Surreal, uma família de biscoitos com 10 diferentes sabores.

A fábrica de biscoitos começou a desenvolver o produto em setembro de 2020. As receitas da nova linha levaram cerca de um ano para serem desenvolvidas. Seus ingredientes principais são todos naturais. Isso significa que, para 100 kg de biscoitos de banana, são utilizados 50 kg de banana in natura, por exemplo. Esse cuidado reflete a preocupação da marca genuinamente brasiliense com a saúde de sua clientela. São biscoitos feitos com as frutas reais, com sabores reais, sem adição de corantes ou conservantes. Essa é a parte técnica e nutricional do produto. Denis Muniz, CEO da Dom Casero, conta sobre o que a nova série de biscoitos representa muito mais: “essa linha tem um grande significado para a Dom Casero, pois foi criada com foco em trazer a verdade para a clientela. Nossa empresa não cria produtos para sanar somente a fome, mas para alimentar a alma, a felicidade. São produtos feitos com muito amor e paixão. A linha Surreal veio para ser diferente, com ela, cada mordida conta uma história verdadeira. Queremos que nossos clientes possam saborear o indescritível”.

Nova linha de biscoitos especiais da Dom Casero. Foto: Divulgação

Como a empresa produz em Brasília há 15 anos, conta com público cativo. São diversas famílias candangas com uma relação de afeto com a Dom Casero. Há pessoas que fazem encomendas semanais sempre desde que provaram a primeira vez. Entre essa clientela fiel, está Mariana do Nascimento, que fala sobre sua relação com a fabricante e o que espera da Surreal: “conheci a Dom Casero no final do ano passado e, desde então, foi paixão à primeira mordida. Passei a ser cliente assídua, principalmente, durante essa pandemia, contando sempre com o excelente serviço de entrega, tanto pelo site como pelo telefone. Eu me sinto super bem acolhida pela equipe de pessoas muito bem preparadas. E os biscoitos são todos maravilhosos. Todo biscoito é um encanto, então, minha expectativa para essa nova linha é a de que seja uma explosão de sabores feita com carinho que a experiência Dom Casero proporciona”.

Serviço: Lançamento da Surreal, nova linha de biscoitos especiais da Dom Casero.

Data: 05/11.

Onde comprar: nas lojas da Dom Casero (BsB e Rio) e no Delivery para os clientes de Brasília.

Site: http://domcasero.com.br/.

Instagram: @domcasero