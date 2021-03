Dolce Pasqua italiana desembarca e adoça a páscoa de Brasília

Ana Cláudia Morale, chefe destaque 2020 na Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, lança o menu da confeitaria italiana para a páscoa braziliense. Os sabores café com limão, frutas vermelhas e caramelo com flor de sal marcam o lançamento do cardápio

Nada melhor que nesse momento trazer boas e doces notícias. O mês de março começa com o lançamento do adocicado menu de páscoa da chef italiana Ana Cláudia Morale. Intitulada Dolce Pasqua, Morale com a ascendência italiana no sangue e nas mãos, traz para a páscoa dos brasilienses a confeitaria italiana que é rica em sabores.

Café com limão, frutas vermelhas, pistache e caramelo com flor de sal são recheios desenvolvidos especialmente pela personal chef para as caixas de bombom (R$75,00). Os tradicionais ovos serão elaborados com recheios de merengue com caramelo (R$75,00), caramelo com amendoim (R$75,00) e o famoso mil folhas (R$85,00). Os ovos pesam em torno de 260 e 340 gramas, respectivamente.

Para as crianças, a chef lançou versões kids, do Coelho (merengue com frutas vermelhas) e a Cenoura, com a versão de recheio ganache ao leite com Cumaru. O kit kids Coelho com Cenoura sai ao valor de R$75,00 e vai agradar os pequeninos com o verdadeiro mascote da páscoa nos sabores de chocolate. As duas versões pesam 340 gramas.

Os pedidos podem ser feitos até o dia 1/4 com a própria chefe, somente pelo whatsapp (61) 98203 -1526. As entregas serão realizadas, entre os dias 2 e 4 de abril em todo o DF, gratuitamente com encomendas acima de R$100,00.

Chef Ana Cláudia Morale

Com ascendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço:

Dolce Pasqua italiana desembarca e adoça a páscoa de Brasília

Data: Até 1º de abril de 2021

Valor: Entre 75,00 e R$ 85,00

Pedido: podem ser feitos diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526 – whatsapp