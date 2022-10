Dicas de drinques para comemorar o Dia da Vodka

A data é celebrada nesta terça-feira, 4 de outubro

Em 4 de outubro é celebrado o Dia da Vodka. O destilado, de origem russa, é produzido a partir do arroz e possui teor alcoólico entre 35 e 60%. Sucesso também em Brasília, casas gastronômicas apostam em drinques com a vodka. Confira dicas:

O Bla’s Cozinha das Culturas (406 Norte) traz opções inspiradas em receitas de várias partes do mundo. Entre as opções, o Blood Mary (R$ 27,90): vodka, pimenta tabasco, molho inglês, suco de tomate, suco de limão e capim santo; o Long Island ice tea (R$ 34,90): gin, tequila, rum, vodka, coca cola, suco de limão, triple sec; e o clássico Mule (R$ 28,90): vodka, limão, xarope de gengibre, água tônica e gelo.

Long Island Ice. Foto: Divulgação

O cosmopolitan (R$ 29,90): vodka, monin de cranberry, triple sec, limão e laranja twist; White Russian (R$ 27,90): vodka, café espresso, licor de café, creme de leite fresco e gelo, e caipirinhas com vodka nacional (R$ 25,90) ou importada (R$ 29,90), nos sabores limão, maracujá, morango e cajuzinho são outras sugestões do restaurante.

O badalado Complexo Fora do Eixo (SAAN) também conta com drinques feitos com o destilado. Entre as opções autorais, Apollo 11 (R$ 27): vodka, espuma de gengibre, morango, limão e raspa de limão siciliano; e o Drink do bem (R$ 25): vodka, grenadine e soda. Há ainda o Sex on the beach (R$ 27): vodka, suco de pêssego e laranja e grenadine.

O Blend Boucherie (412 Norte) traz o clássico Moscow Mule (R$ 27), além de doses de vodka importada (R$ 20) e nacional (R$ 18).

Moscow Mule. Foto: Divulgação

Já o restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) oferece o Blue Lagoon (R$ 23): vodka, curaçau blue, suco de limão e soda; e Bloody Mary (R$ 21): vodka, suco de limão, molho inglês, suco de tomate, gotas de tabasco (molho de pimenta), pimenta-do-reino (a gosto), cubos de gelo, sal a gosto.

Blue Lagoon. Foto: Divulgação

No Mint Essential Café (402 Sul) a boa pedida é o ginger mule (R$ 23): vodka, açúcar, aroma natural de gengibre, limão taiti e espuma de gengibre.

Quem visita o Horta Cozinha Criativa (202 Sul) pode se deliciar com a caipiroska (R$ 19,90): com frutas da estação; o Seu João (R$ 25,90): vodka, xarope de rúcula e limão; e o Horta mule (R$ 29,90): bebida à base de vodka, limão e xarope de gengibre natural.

O bar Fora do Eixo Lounge (SIG) aposta em criações ousadas, como Pravda Red Rose (R$ 35): vodka pravda, grenadine, tônica, morango e alecrim; Stanislav Orange (R$ 29): vodka stanislav, tônica, monin tangerina, laranja bahia; Vodka & Red Bull (R$ 28); Coconut lemon (R$ 28): vodka, malibu, licor de coco, hortelã, limão e abacaxi.

No Italianíssimo (412 Norte) os destaques são a caipiroska (R$ 28) nos sabores morango, morango com maracujá, frutas vermelhos, coco, kiwi, abacaxi, abacaxi com hortelã e maracujá; e o Moscow Mule (R$ 30).

Caipiroska de maracujá. Foto: Divulgação